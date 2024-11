Hozzátette, eddig is volt egy guadrat termékcsaládjuk, amelyek négyzetalapú termékek, innen adódott, hogy dubai csokit is ebben a formában készítik el, illetve annak dupla formájában is. A nagyobb csoki egyébként talán jobban is fogy.

A közösségi felületek sokat tettek hozzá a népszerűségéhez

Balogh László úgy vélekedett, a dubai csokoládé elképesztő népszerűsége a már említett TikTok és Facebook-videóknak is köszönhető.

– Múlt héten készítettük el nagyobb mennyiségben a dubai csokit, és már rögtön nagyon jelentős volt az érdeklődés iránta – fogalmazott.

Bonbon és torta formájában is kapható

A békéscsabai Ági cukrászda és süteményesboltban bonbon és tortaszelet formájában kapható a dubai csoki.

– Először a TikTokon láttam a videót a dubai csokiról, akkor el is engedtem. Azután mégis úgy döntöttem, hogy foglalkozni fogok vele, így nálunk bonbon és tortaszelet formájában kapható a finomság – fogalmazott Baloghné Bontovics Ágnes, a cukrászda tulajdonosa. – Személy szerint én is nagyon szeretem ezt az édességet, a tészta egy nagyon finom ropogós, roppanó réteget ad. A visszajelzések szerint a finomság nagyon nagyot durrant.

A szakember a bonbon készítése során a kadayif tésztát vajon lepirítja, szezámpasztával, pisztáciakrémmel és egy kicsi fehér csokival összekeveri, majd hagyja kihűlni. Ezt követően a tölteléket temperált fehér és tejcsokoládéval töltött bonbon formában készíti el.

A dubai csokis tortaszelet készítése során csokis piskótaalapra kerül a különleges töltelék, mascarpones tejszínes pisztáciakrémet tesz a tetejére, illetve tejcsokoládés réteget.