A várostól északra, északnyugatra lévő területeken jelölhetik ki a tervezett, újabb ipari területet – jelentette be nemrég sajtótájékoztatón Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere azt követően, hogy a téma a közmeghallgatáson is felmerült.

Békéscsaba városvezetése újabb ipari terület kijelölésére készül, hogy beruházások érkezhessenek. Illusztráció: Shutterstock

Lázár János építési és közlekedési miniszter a közelmúltban a városban járt, és megállapodott abban Szarvas Péterrel, Békéscsaba polgármesterével, hogy a város környékén egy újabb, 300 hektáros ipari területet jelölnek ki.

A várostól északra, északnyugatra jelölhetik ki az újabb ipari területet

A városvezető nemrég ismertette – egy, a közmeghallgatáson felmerült kérdésre –, hogy az ipari területet Békéscsabától, a 44-es elkerülő úttól északra, északnyugatra, az M44-es torkolata környékén jelölhetik ki. Ezek a területek jelenleg is gazdasági, kereskedelmi övezetek. A terület pontos nagysága függ a befektetői érdeklődéstől.

Békéscsaba elbír további ipari beruházásokat

Hangsúlyozta, hogy Békéscsaba elbír további ipari beruházásokat, a város jövőbeni fejlődéséhez szükség is van ezekre. Az ipari beruházásokhoz ipari területek kellenek, közművekkel, illetve fontos, hogy szakképzett munkaerő is legyen. Megjegyezte, hogy jelenleg is vannak szabad ipari területek Békéscsabán: van állami terület is, illetve önkormányzati is a Csanádapácai úton.