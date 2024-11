Idén minden idők legtöbb mintája érkezett Az év kiváló magyar méze versenyre. Közel 500, egészen pontosan 489 mézet küldtek be a felhívásunkra – mondta el Árgyelán János versenyigazgató, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület Békés vármegyei szaktanácsadója. – A legtöbb minta, 118 akácból érkezett, vegyes mézből mintegy százat küldtek be. A mézkészítmények aránya is nőtt az elmúlt évekhez képest, úgy tűnik, hogy ezekre a termékekre van igény a piacon, illetve maguk a termelők is nagyobb számban próbálnak közvetlenül a termelők felé értékesíteni. Természetesen ezek a készítmények is fontos szegmensei a méztermékeknek, amelybe a teljesség igénye nélkül a diós méz, a lépes méz és az ízesített mézek tartoznak. Kevés méz érkezett repcéből, amiből a vármegyében gyenge közepes termés volt, országos szinten ugyanakkor a repce nem mézelt olyan jól, akadtak olyan helyek, ahol semmit nem tudtak pergetni róla. Napraforgóból szintén nem érkezett annyi minta, mint az előző években.

A zsűrinek közel 500 mintát kellett értékelnie Az év kiváló magyar méze versenyen

Az év kiváló magyar méze: több kategóriában értékelnek

Árgyelán János elmondta, akácméz-, vegyesvirágméz-, mézkészítmény-, egyéb fajtaméz-, hárs-, repce- és krémméz-, illetve a napraforgóméz-kategóriákban határozzák meg a fajtagyőzteseket. Az egyéb fajtamézek közé olyan mézek tartoznak, amiből kevesebb minta érkezett. Ilyen például az ámorakácméz vagy a gesztenyeméz. A bírálat hét szempont szerint zajlott, egy méz maximálisan 20 pontot kaphatott.

A zsűri tagjai vizsgálták

a tisztaságot,

a víztartalmat,

a jellemző színt,

a méz fajta szerinti illatát,

az íztisztaságot,

a csomagolást,

valamint a harmóniát, az összbenyomást egyaránt.

A továbbjutott mézek értékelése hamarosan a laboratóriumi vizsgálatokkal folytatódik a gyulai Eurofins-nél. A második körös zsűrizést pedig december 9-én tartják, amikor is kiválasztják a kategóriagyőzteseket, illetve Az év kiváló magyar mézét.

A szakember a verseny jelentős népszerűségével és elismertségével kapcsolatos kérdésünkre elmondta, a fogyasztók felé történő értékesítéskor a versenyen megszerzett eredmény, minősítés plusz marketingértéket ad a mézeknek.