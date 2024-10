A Prima Primissima díj küldetése, hogy példaképeket állítson a társadalom elé, azokat az embereket, akik kiemelkedő teljesítményükkel, emberi értékeikkel és követendő értékrendjükkel mindenki számára inspirációt nyújthatnak. A Prima díjat 2003-ban Demján Sándor alapította a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) támogatásával, azzal a céllal, hogy megőrizze a magyar értelmiség szellemi eredményeit, és támogassa a tudomány, művészet, kultúra és sport hazai fejlődését. A VOSZ területi szervezete meggyőződéssel vallja, hogy Békés vármegyében is szükség van egy olyan rangos elismerésre, amely a vállalkozói közösség összefogásával méltó módon díjazza azokat a kiemelkedő személyiségeket és közösségeket, akik jelentős mértékben hozzájárultak a vármegye szellemi, kulturális, művészeti, tudományos és sportéletének fejlődéséhez, valamint a gazdasági és társadalmi környezet jobbá tételéhez.

A Prima díjak tulajdonosai és a kitüntetett vállalkozók kiemelkedő munkájukkal példát adnak másoknak. Fotó: Beol.hu

18. alkalommal rendezték meg az Év Vállalkozója és Prima díjátadó gálát

Losonczi István, a VOSZ Békés Vármegyei Szervezetének elnöke kifejtette, a vállalkozás nem pusztán gazdasági tevékenység, hanem egy valódi hivatás. A most kitüntetettek nemcsak saját vállalkozásaik építésén dolgoznak, hanem jelentős mértékben hozzájárulnak közösségünk és országunk fejlődéséhez is. Ők azok, akik bátran vállalják a kockázatokat, de nem felejtik, hogy a siker titka nem csupán a számokban rejlik, hanem az emberekben, kapcsolatokban és a közösség erejében. Nemcsak a saját útjukat járják, hanem másokat is inspirálnak arra, hogy merjenek nagyot álmodni és alkotni. Munkájuk révén Békés vármegye nemcsak gazdaságilag, hanem kulturálisan is gyarapodik.

Példaképpé váltak a díjazottak

Dr. Takács Árpád, Békés vármegye főispánja hangsúlyozta: a díjazottak olyan kiemelkedő egyéniségek, akik a tudomány, a kultúra, a sport és különböző szakmák területén példaképpé váltak. Őket méltán ismerik el, hiszen nemcsak saját boldogulásukért és családjaikért dolgoznak, hanem Békés vármegyéért is jelentős erőfeszítéseket tesznek, igazi „kis országépítőként”.