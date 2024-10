Hrabovszki György, a békéscsabai bevásárlóközpont igazgatója elmondta, a Saxoo London a Csaba Center második emeletén a régi helyére költözött vissza nemrégiben.

Visszatérők és új szereplő is van a Csaba Centerben. Fotó: Bencsik Ádám

A Galaxy Játékáruházat a JátékNet váltja az első emeleten, 412 négyzetméteres területen, ami játékboltoknál kiugró. Az igazgató hangsúlyozta már pakolnak be az üzletbe, mely még ezen a héten kinyit. Régi helyére költözik vissza az Orsay, a Csaba Center földszintjén. A koronavírus-járvány gazdasági hatásai miatt szüntették be magyarországi tevékenységüket, de most újra megjelennek kínálatukkal, mégpedig néhány héten belül.