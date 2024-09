Békés vármegyében a Volánbusz Békéscsabán, Békésen, Gyulán, Mezőberényben és Orosházán végez helyi személyszállítást. Ezek között nincs olyan település, ahol a helyi közszolgáltatást díjmentesen vehetnék igénybe a diákok akár életkor, akár tanulói jogviszony alapján. A települések helyi járatain a volánbusz honlapján elérhető díjszabásokkal lehet utazni. Tanulóbérlettel történő utazáshoz a kedvezményre vonatkozó jogosultságot érvényes diákigazolvánnyal kell igazolni a helyi járatokon.

Fotó: Bencsik Ádám-archív

Volánbusz: helyközi járatokon 14 év alatt ingyen

A helyközi járatokon a vonatkozó kormányrendelet alapján a 14 év alattiak számára ingyenes az utazás. A jogosultságot ebben az esetben is igazolni kell, erre a személyazonosításra alkalmas igazolványok alkalmasak, például személyi igazolvány, útlevél. Békéscsabán és Orosházán az önkormányzatok és az Építési és Közlekedési Minisztérium között létrejött megállapodás alapján a helyközi autóbuszjáratok a helyi személyszállítási szolgáltatásban is részt vesznek. A helyi szolgáltatásba bevont helyközi járatok településhatárokon belüli utazásra helyi tarifával is igénybe vehetők. A 14 éven aluliak azonban ezeket a járatokat a helyközi utazási kedvezmény értelmében kedvezőbben, díjmentesen vehetik igénybe.

Számok segítik a megkülönböztetést

A helyi és helyközi járatok megkülönböztetését elsősorban az adott vonal/autóbusz száma segíti: helyközi vonalakon három- vagy négyjegyű, helyi járatokon egy- vagy kétjegyű, esetenként betűjelzéssel kiegészített a számozás.

Megkérdeztük a társaságot a diákigazolványok érvényességével kapcsolatban, amivel kapcsolatban arról adtak tájékoztatást, hogy a tanköteles kor felső határát be nem töltött tanulók magyarországi diákigazolványa érvényesítő matrica nélkül is érvényes azon tanévet követő október 31-ig, amelyben a tanuló a tanköteles kor felső határát betölti.

A diákigazolvány érvényesítése tanköteles kor felett hologramos matricával történik

a közoktatásban tanévenként: alap és középfokú oktatási intézményekben a diákigazolvány tanévenként október 31-ig érvényes.

a felsőoktatásban félévenként: a felsőoktatásban az első félévre érvényesített diákigazolvány tanévenként március 31-ig, a második félévre érvényesített diákigazolvány tanévenként október 31-ig érvényes.

Október 31-ig érvényesek

A matricára vonatkozóan türelmi időre nincs szükség, hiszen az előző tanévben, illetve félévben kiadott matricák 2024. október 31-ig érvényesek. Amennyiben maga a diákigazolvány még nem készült el, például új iskolába kerülés esetén, az intézmény által az Oktatási Igazolványok Intézményi Adminisztrációs Rendszeréből kiállított, QR kódot tartalmazó, diákigazolvány helyettesítő igazolással igazolható a kedvezményre való jogosultság. Az igazolás csak abban az esetben fogadható el, ha eredeti aláírást és bélyegzőlenyomatot tartalmaz. Az igazolás a kiállítás napjától számított 60 napon át érvényes. Személyi igazolvánnyal tanulóbérlet vásárlása esetén nem pótolható a diákigazolvány, hiszen a személyi igazolvány nem igazolja a tanulói jogviszonyt.