A Magyar Falu Program Út, híd, járda, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása, valamint a Hungarikum pályázat eredményei kapcsán Békés-Csanád térségének nyolc érintett települése, önkormányzata és egy civil szervezet képviseltette magát a pénteki orosházi sajtótájékoztatón. Zömében út-és járdafejlesztésekről számolhattak be a települési vezetők.

Út-és járdafejlesztések valósulhatnak meg több településen is. A nyertes alapítvány és a települések vezetői tartottak Erdős Norberttel sajtótájékoztatót. A szerző felvétele

Orosháza önkormányzata (Orosházi Társas-Érték-Tár) 2 millió forintot fordíthat a Hungarikum pályázat forrásával céljainak a megvalósítására. Ugyancsak nyertese ennek a kiírásnak a Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány (Nemzeti értékeink). A civilek 2 millió 646 ezer 600 forint támogatásban részesültek. Az alapítvány vezetője, Gácsér Béláné elmondta, jubilálnak, fennállásuk óta 20 év telt el. Rengeteg pályázaton részt vettek e két évtized alatt. A most elnyert forrásból egy éven át tartó programsorozatot valósítanak meg minden korosztály (óvodás, iskolás, felnőttek) számára. Lesznek városi rendezvényeik is. Minden alkalom valamilyen hungarikumukhoz kapcsolódik majd. Az alapítvány elnöke néhány projektelemet kiemelt: néptánc, rajzpályázat, projektverseny a nemzeti értékekről, gyerekeknek rendeznek tábort, városi szintű rendezvényen pedig a tárgyalkotó szakkörösök munkáit is bemutatják.

Felújítják járdáikat, belterületi útjaikat

Az Út, híd, járda, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása című pályázaton Pusztaottlaka 7 millió 300 ezer forintot nyert. Békéssámson 7 millió 397 ezer forint felhasználása kapcsán Annus István polgármester elmondta, a faluban jelenleg is zajlik járdafelújítási program 5 millió forint értékben. A Tölgyfa utcán dolgoznak, ebből a most elnyert forrásból pedig folytatják 270 méteren ott a munkát, valamint a Vasút, Ady utcáknál van a Névtelen utcájuk, ott 130 méter járda épülhet.

Gádoros 7,4 millió forintot nyert. Dr. Szilágyi Tibor polgármester arról beszélt, hogy évekkel ezelőtt megfogalmazták, hogy a belterületi úthálózat felújításához hozzálátnak. Jelenleg is zajlanak a TOP Plusz program útfelújításai (2,5 kilométerrel elkészültek). Ehhez most a Jókai utcának a Kossuth-Arany János utcai kereszteződését tudják a nyertes pályázati forrásból aszfaltozni.