Gondokat okoz az aszály az erdőkben is

Fazekas József kitért arra, hogy az elmúlt évek, és úgy látszik az idei nyár is olyan mértékű aszályt idézett elő, mely nagy területeken eredményezte az erdők kiszáradását. A kipusztult faegyedek hasznosítása mind a kárenyhítés, mind biztonsági okok miatt folyamatosan ad munkát kollégáiknak.

– Sajnos olyan mértékű a kár, mellyel nem tudnak lépést tartani a fakitermelők. Folyamatosan szervezzük át fakitermelési tevékenységünket, hogy az aszály következményeit fölszámoljuk – hangsúlyozta. – Ennek egyenes következménye, hogy a károsodott erdőkből jórészt csak tűzifa minőségű anyag termelhető ki, melyre most gyengébb a kereslet, mint korábban. A jelenlegi 30-35 fokos hőmérséklet mellett még igen kevesen gondolnak a téli tüzelő beszerzésére. Pedig a kitermelt faanyag ára biztosítaná a forrást a kipusztult erdők felújításához. Sajnos már sok olyan határ termőhelyen álló erdőt kell felújítanunk a megyében, ahol a vízhiány miatt kérdéses, hogy megered-e az új erdősítés. Az eddig legbiztosabb eredményt hozó tölgy makkvetésekben is azt tapasztaljuk, hogy a makk kicsírázik a föld alatt, de nem nevel hajtást. A föld alatt várja az időjárás jobbra fordulását. Jövő tavasszal a téli csapadékból származó víztartalék biztonságában fog majd csak kihajtani. Ezt tapasztaljuk a Mályvádi erdő mellett létesített közel 30 hektáros erdőtelepítésünk esetében is. Gyakran bennünket is meglep a természet bölcsessége, mely minden trükköt bevet az életben maradásért.

Keresik a megoldást

Mint mondta, az erdészeti felsőoktatás szakértőivel a Soproni Egyetem és az Erdészeti Tudományos Intézet munkatársaival keresik a megoldást, mely fafajok alkalmasak ilyen körülmények közt is erdősítésre.

Minden fórumon jelezzük mi is, hogy létfontosságú az aszály enyhítése érdekében a nagy térségeket érintő vízpótlás megvalósítása. Időszakos vízfolyások, víztározók feltöltése a folyókon tavasszal megjelenő többletvíz felhasználásával. Ezekkel hosszú távon pótolható a folyamatosan csökkenő talajvíz, és párolgásuk révén legalább részben mérsékelhető a légköri aszály. Az erdők nagy része pedig alkalmas arra, hogy területükön időszakosan tárolni lehessen a mezőgazdasági munkákat hátráltató belvizeket.

8000 köbméter tűzifa készlettel rendelkeznek

Kérdésünkre Fazekas József megerősítette, a DALERD Zrt. két Békés megyei erdészete jelenleg közel 8000 köbméter tűzifakészlettel rendelkezik. Jelenleg szeptember 30-ig akciós áron értékesítik a tűzifát mind a lakosság, mind a viszonteladók felé. A részletekről a dalerd.hu honlapon vagy erdészeteiknél érdeklődhetnek. Kerületvezető erdész kollégáiknál is lehetőség van helyben megvásárolni a téli tüzelőt. A megvásárolt tűzifa hazaszállításáról a vevő kell gondoskodjon. Kollégáik általában tudnak segítséget nyújtani abban, ki végez ilyen jellegű szállítást a térségben.