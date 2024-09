A grémium egyhangúlag meghozott döntése eredményeként az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-től szerzi be a földgázt az önkormányzat, mivel a cég adta a legkedvezőbb, gazdaságilag legelőnyösebb érvényes ajánlatot a bírálati szempontok alapján. A villamos energiát szintén az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-től veszi majd a következő évben Szeghalom. A vonatkozó közbeszerzési eljárásban mindössze ez a cég adott érvényes ajánlatot. Ebben a kérdésben ugyancsak egyhangúlag döntött a képviselő-testület.