A Magyar Építők beszámolója szerint látványosan fest a Békés vármegye szempontjából kulcsfontosságú M44-es jelenleg is épülő legnyugatibb szakasza, melynek 32,3 kilométeres egybefüggő pályája Kecskeméttől északra indul el az M5-ös autópályáról leágazva, és egészen a szentkirályi csomópontig halad, ahol csatlakozik a Békéscsabáig vezető szakaszhoz. Az M44-es így gyorsforgalmi kapcsolatot teremt Budapest és Békéscsaba között. A projekt a Duna Grouphoz tartozó Hódút Építő Kft. generálkivitelezésében valósul meg az Építési és Közlekedési Minisztérium megbízásából.

Az M44-es utolsó szakaszának meghatározó részén elkészült az aszfalt kopóréteg és szeptember végére ez az arány szinte 100 százalékra fog nőni. Fotó: Magyar Építők

M44-es zárószakasz: már kezdi felölteni végső formáját a pálya

A Magyar Építők úgy tudja, hogy a 2x2 sávos út meghatározó részén elkészült az aszfalt kopóréteg és szeptember végére ez az arány szinte 100 százalékra fog nőni. Ez látványos haladás a tavasz vége óta, amikor még csak a kopóréteg alatti réteget képező kötőréteg mintegy 75 százaléka volt a helyén. A pálya kerítése is már több, mint 40 kilométer hosszan elkészült, ami az összes kerítés mintegy 60 százalékát jelenti. A szalagkorlát építkezése is jól halad. A szakaszon szükséges mintegy összesen 110 kilométernyi korlátból már elkészült mintegy 60 kilométernyi. A teljes szakaszon zajlanak az alakító földmunkák is, vagyis a rézsű- és árokhumuszolás, dolgoznak még az árokburkoláson és részűsurrantók kiépítésén is.

Az új pihenő épületei már jól láthatók

A szakasz részeként megvalósuló Csillik pihenőben a kötőrétegig építették fel a burkolatot, a mosdóépületek is tető alatt vannak, jelenleg a gépészeti és burkolási munkák zajlanak. A pihenőt ellátó fúrt kút vízgépészeti munkájához elkészültek a gépészeti ház falai, az itt alkalmazott berendezéseket pedig októberben építik majd be.

A hidak is javarészt elkészültek

Emellett a teljes szakaszon folyik a depóterületek rekultiválása, vagyis a föld és egyéb törmelékek ideiglenes rakodóhelyeinek felszámolása. Megszüntettek még egy vasúti átjárót is az M44-es nyomvonala mentén, a forgalmát pedig egy újonnan épített keretműtárgyon át a legközelebbi vasúti átjáróra irányították (mindez a MÁV Budapest-Szeged vonalát érinti).