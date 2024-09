A kukorica aratása 80 százalék körüli Békésben, a termésátlagok nagy szórást mutatnak 2,2-8 tonna/hektár között, a vármegyei átlag 5,5 tonna/hektár. A napraforgót nem annyira viselte meg az aszályos időjárás, mint a tengerit, jelenleg 65 százalékos a betakarítottság vármegyei szinten, 2,7 t/ha termésátlaggal.

Aratják a tengerit Békésben, de nem kaszálnak a termelők sem a hozam, sem az átvételi ár miatt

Fotó: Bencsik Ádám

Barabás Béla, a Békés Megyei Mezőgazdasági Szövetség titkára a szövetkezet vezetői által megadott adatokkal kapcsolatban elmondta, kukoricából Köröstarcsán 6 t/ha, Dobozon 5 t/ha termést is betakarítottak. Itt is mutatkozik szóródás a termésmennyiségekben, Dél-Békésben 3 t/ha és 8 t/ha átlagtermés is előfordult.

A napraforgónál érkezett hozzájuk jelentés 1,7 t/ha, de 3 t/ha feletti termésátlagról is, az átlag 2,5-2,7 t/ha közötti. Az átvételi árak a kukoricánál 68-72 ezer forint, a napraforgónál 155-165 ezer forint között alakulnak tonnánként.

Barabás Béla hangsúlyozta, raktározási, logisztikai problémák merülnek fel. A korábban betakarított búza még esetenként a raktárban van, nincs hova tenni a kukoricát, napraforgót. Ezért is lassulhat le a betakarítás üteme.

Szeptember elejére mind a műholdas, mind a termelői adatszolgáltatáson nyugvó termésbecslési adatok rendelkezésre állnak a hazai kukorica és napraforgó esetében. A kukoricánál az elmúlt 15 év harmadik legalacsonyabb termése várható 5,1 millió tonnával – közölte az Agrárminisztérium. A legtöbb aszálykárt Békés vármegyében jelentették be a kukorica és a napraforgó esetében.