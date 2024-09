Vetik a repcét 1 órája

Háromnegyedénél tart a kukorica és a napraforgó aratása Békésben

A kukoricánál és a napraforgónál is 75 százaléknál tart az aratás Békésben, tengerinél az átlaghozam 5,5, a napraforgónál 2,7 tonna/hektár. Többek között ez is elhangzott a Békés Vármegyei Betakarítási Koordinációs Bizottság hétfő délutáni ülésén Békéscsabán, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) igazgatóságán, valamint a kukorica és a napraforgó felvásárlási ára is terítékre került.

Nyemcsok László Nyemcsok László

Bozó József a bizottság elnöke elmondta, a kukorica és a napraforgó mellett a szója és a burgonya betakarítását is elkezdték Békésben, de még nagyon az elején tartanak a gazdálkodók. Az elmúlt pár napban leesett csapadék a vármegyében 30-60 mm közötti. Bozó József kitért arra, az őszi káposztarepcénél a vetési szándék hétezer hektár körül alakul, az eddigi teljesítés 20 százalékos. A magágy-előkészítés 15 százalékos Békésben. A kukorica aratása is zajlik Békésben Fotó: Bencsik Ádám A kukorica átvételi ára 65-70 ezer forint körül alakul Békésben Barabás Béla, a Békés Megyei Mezőgazdasági Szövetség titkára az átvételi árakról elmondta, a kukoricánál 65-70 ezer Ft/tonna, a napraforgónál 150-160 ezer Ft/tonna. Burda Béla, a Békés Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztályának földügyi szakügyintézője hangsúlyozta, a határszemlék és a parlagfű-ellenőrzések is tartanak. Hozzátette, a hasznosítási kötelezettség betartásával kapcsolatban merülnek fel problémák. Tóth János, a Békés Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztályának vezetője kiemelte, a kárenyhítéssel kapcsolatos bejelentések száma drasztikusan lecsökkent az elmúlt héten, eddig összesen 3213 bejelentés érkezett. A határozatokat néhány kivételével megküldték. Kitért arra, az elektronikus tárhelyet is figyeljék a gazdák, és nyissák meg az értesítéseket. – A kárbejelentések 98 százaléka aszálykár – ecsetelte a főosztályvezető. – A kárbejelentések mellett sok iratáttétel érkezett a földhivatal részéről a parlagfű-mentesítéssel kapcsolatban. Kötelező védekezés elrendeléséről küldenek ki végzéseket. Felhívják a gazdák figyelmét, hogy a védekezést minél hamarabb tegyék meg, és annak megtörténtét jelezzék a hatóság felé, mert ha nem történik meg, akkor közérdekű védekezést rendelnek el, mely a bírság mellett még jelentős költséggel jár.