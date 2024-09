Gyuricza Ágnes, a békéscsabai piac egyik eladója megkeresésünkre hangsúlyozta, a vásárlói szokások átalakultak. Míg tíz éve – az almához hasonlóan – nagyobb mennyiséget tároltak be körtéből is a fogyasztók, most (a relatíve magas fogyasztói árak miatt) heti néhány darabot vásárolnak csak, szinte luxuscikké vált a körte.

Az egyes termőtájakon hagyományos helyi körtefajtákat is termesztenek, amelyek az adott termőhelyhez alkalmazkodott, helyben kialakult fajták. Főleg házikertben, szórványgyümölcsösökben találhatók. Az államilag elismert hazai fajták köztermesztésben is szerepelnek, de a környezeti igényük miatt csak egy-egy termőtájra jellemző a termesztésük. Így például a Csengőkörte, a Gyöngykörte jellemző leginkább térségünkre.

A körte kifejezetten egészséges, felhasználhatósága pedig sokrétű

Prohászka Béla Békés vármegyei, Venesz-díjas mesterszakács kiemelte, a körte kifejezetten egészséges, felhasználhatósága pedig sokrétű. Az egyik legváltozatosabb színű gyümölcsünk, a zöldtől a sárgán, a barnán át a pirosig. Finom, édes íze egyedi, ősszel és télen is könnyen beszerezhető, tárolható. Több mint négyezer fajtát ismerünk a világon, hazánkban is számos fajtát termesztenek, amelyek között van nyári, őszi és téli körte is. A téli körte elnevezés az utóérésre és az eltarthatóságra utal, ezeket a fajtákat ősszel takarítják be, a teljes érést megelőzően, az optimális szüreti időszakban, ami a hosszú tárolhatóság alapfeltétele. Ezt követően hűtőtárolóban érlelik tovább.

A finom, édes, egyedi ízű gyümölcs ősszel és télen is könnyen beszerezhető, tárolható, mégsem olyan kedvelt, mint az alma. Holott a körte számos ásványi anyagot – káliumot, kalciumot, nátriumot, foszfort, magnéziumot, vasat, bórt, fluort, cinket, rezet, mangánt, szelént –, valamint vitaminokat (A, B1, B2, B3, B5, B6, C, E, K, J) is tartalmaz. Összetétele miatt számos betegség megelőzésében természetes módon segíthet.

A körte nagyon jól illik a kéksajtokhoz

– A körtét elsősorban nyersen fogyasztjuk, ugyanakkor a főételek vagy desszertek alapanyagaként is széleskörűen felhasználható – ecsetelte Prohászka Béla. – Készíthetünk belőle levest, eltehetjük lekvárnak vagy kompótnak, fűszeres csatninak, de pálinkát is főzhetünk belőle. A körte nagyon jól illik a kéksajtokhoz, akár salátában, rizottóban, tésztamártásban. A birsalmához hasonlóan magas pektintartalma miatt készíthetünk belőle sajtot (édes, sűrű desszert, tömör állományú gyümölcskocsonya), valamint az alma és a sárgarépa után szintén közkedvelt bébiétel-alapanyag.