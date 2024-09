Mint írták, a gazdaság fejlesztésében és élénkítésében fontos szerepet tölt be, komoly jelentősséggel bír a Széchenyi Kártya Program. A kamara a regisztráló szervezet, ugyanakkor a végső bírálatot és a folyósítást a programhoz csatlakozott pénzintézetek végzik.

Segítséget jelent a vállalkozásoknak a Széchenyi Kártya Program. Illusztráció: Világgazdaság-archív

A Széchenyi Kártya Program elemei teljesen egymásra épülnek, és akár egyidejűleg, egyszerre is felhasználhatók. A cél az, hogy a vállalkozások különböző finanszírozási problémáik megoldására a megfelelő konstrukciót vehessék igénybe. A ciklus első évében, 2020-ban 285 kérelmet adtak be – 6,2 milliárd forint összegben –, a bankok pedig 3,4 milliárd forintot helyeztek ki hitelként. Ehhez képest 2024-ben, július 31-ig a Széchenyi Kártya Programban 824 kérelmet nyújtottak be 26,2 milliárd forint értékben, a bankok pedig 16,8 milliárd forintot biztosítottak.