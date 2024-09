Odafigyelés 1 órája

Csak korszerű villamos hálózat megléte esetén szereltessünk be klímát!

Az utóbbi időben számos nyári melegrekord is megdőlt, ami azt eredményezte, hogy egyre többen ruháznak be egy-egy otthoni klímaberendezésre, elviselhetőbbé téve a forróságot. Ugyanakkor a modernebb készülékeket sokan télen már fűtésre is használják. Igen ám, azonban az eszközök beszerelése komoly szaktudást és megfelelő villamos hálózatot igényel, olykor pedig egyik feltétel sem teljesül, ami így később többféle probléma forrása is lehet.

Rucz Gyula békéscsabai villanyszerelő kérdésünkre elmondta, a jelenlegi szabályok szerint a klímaszerelők felelősségi körébe nem tartozik bele az otthoni villamos hálózat ellenőrzése, ez sokkal inkább a lakás tulajdonosának felelőssége. A szakember megjegyezte, hogy éppen ezért sokszor nem tudják, mennyire terhelt valójában a hálózat, hiszen például több konnektor is lehet rajta, illetve a vezetékek keresztmetszetének méretéről sincsenek információik. – Sok helyen találkozunk olyan problémával, hogy be volt dugva a konnektorba a klíma, egy darabig működött is a berendezés, jó esetben nem keletkezett tűz, viszont elégett a kötés a falban vagy a konnektor olvadt le, ahová bedugták – részletezte. Mielőtt a klímát felrakatjuk, érdemes villamos-hálózatunkat is felülvizsgáltatni.

Forrás: Illusztráció: Shutterstock Hozzátette, sokszor már csak akkor hívják fel őket, ha égett szagot éreznek, megolvad a dugaszoló aljzat, vagy a biztosíték. Rucz Gyula felhívta a figyelmet arra, hogy nagyon fontos, mielőtt egy nagyfogyasztót beüzemelünk, megvizsgálni a lakás azon hálózatát, melyet érint az új berendezés terhelése. – Azt javasoljuk, hogyha mégis egy régi hálózatról kell, hogy működjön egy nagyfogyasztó, akkor egy külön áramkör legyen biztosítva az elosztóról. Azonban sajnos előfordulhat az is, hogy az elosztók sem alkalmasak arra, hogy új áramkört kössenek rá, ilyen esetekben magát a lakáselosztót is cserélni kell – magyarázta. Nemcsak a lakás villamos hálózatának állapota fontos, hanem a társasházé is Egyes esetekben előfordulhat, hogy egy társasházban a fővezetéket is cserélni kell, ahhoz, hogy ki tudjuk használni egy új villamos hálózat előnyeit. Ez az a villanyvezeték, amely a lakás villanyórájáig tart. A régi, 70-es, 80-as években épült ingatlanok esetében elmondható, hogy az akkori fogyasztók teljesítményére alkalmasak voltak, de azóta jócskán megnőtt a hálózatterhelés, a túlterhelt vezetékek viszont folyamatosan degradálódnak. Ezt erősítette meg nekünk Paluska Krisztina is, aki társasházkezeléssel foglalkozik Békéscsabán. Mint mondta, a társasházak fővezetékeinek jelentős hányada mára elavultnak számít. – Minden lakás számára alanyi jogon biztosítani kell a 32 Ampert, ám számos helyen ez technikailag nem lehetséges, ezért ehhez ki kell cserélni a fővezetékeket is. A társasház lakástulajdonosai a csere díját közösen kell, hogy állják, azonban értelemszerűen a lakás hálózatának korszerűsítését már mindenki maga kell, hogy megoldja – fogalmazott. Rámutatott, hogy hiába újítja fel valaki teljeskörűen az otthoni villamos hálózatát, ha a társasházi fővezeték nem alkalmas arra, hogy kiszolgálja a 32 Amper áramerősséget, így a költséges felújítás előtt célszerű meggyőződni arról, hogy milyen állapotban van a társasházi fővezeték.

A szakszerű kivitelezés többletköltsége később visszahozza az árát Rucz Gyula hangsúlyozta, egy otthoni villamos hálózat felújítása során kiemelten fontos a szakszerű kivitelezés. Sokan ugyanis az olcsó megoldásokat keresik, ami végül megbosszulja magát és hosszútávon több problémát okozhat. – Számtalan olyan esetről tudunk, amikor valaki olcsón megcsináltatta a villamos hálózatot, így a szerelők kihagytak olyan anyagokat a munka során, melyek ugyan a rövidtávú működésben elhanyagolhatóak, viszont nélkülük hosszútávon veszélyessé tud válni az újonnan kivitelezett hálózat – emelte ki. Megjegyezte, hogyha nagyságrendbeli különbségek vannak a villanyszerelők árai között, akkor az olcsóbbak esetében mindig érdemes gyanakodni a munka minőségét illetően. Az ingatlanok villamos hálózatának folyamatos felülvizsgálatára is gondot kell fordítani A szakember kifejtette, a lakossági felhasználók számára előírás, hogy hat évente villamosbiztonsági felülvizsgálatot kell végeztetniük az ingatlanokban. Ugyanakkor ez az esetek többségében nem történik meg, ráadásul a hatóságok sem ellenőrzik igazán. Az ellenőrzés alól kivételt képeznek az áramvédő-kapcsolóval, azaz FI relével ellátott ingatlanok, de azokat is az első használatba vételkor át kell vizsgáltatni. Rucz Gyula szerint azt is jó tudniuk a tulajdonosoknak, hogyha egy lakást bérbe adnak, akkor a jogszabály alapján érintésvédelmi vizsgálatot kell végeztetniük.