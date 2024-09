Új piacok, új eszközök

Dr. György László gazdaságstratégiai feladatokban való szakmai közreműködésért felelős kormánybiztos kiemelten fontosnak nevezte azoknak a vállalkozóknak a tevékenységét, akikben kialakult a hivatástudat érzése, az érzés, hogy számukra érték másoknak munkát adni, érték felvirágoztatni a térségüket, mert otthonuknak tekintik a hazájukat.

– Ezért hoztuk létre a Magyar Multi Programot, mert megértettük, hogyan működik a világ, mitől sikeres Nyugat-Európa, hogyan szeretnénk sikeressé válni. Az egyre inkább szélsőségesebbé váló időkben egyre inkább biztosabbnak kell lennünk az értékeinkben. Ilyenkor egyre nagyobb erővel kell védeni, ami a sajátunk, és egyre nagyobb erővel megjelenni a külső piacokon – fogalmazott.

Mint mondta, ehhez innovatív vállalkozásokra van szükség, amelyek új piacokat teremtenek, olyan új eszközöket szereznek be, amivel nem csak hazánkban, de a régióban is versenyképesek tudnak lenni. Szólt arról, hogy feltételesen vissza nem térítendő támogatás érkezett a Békés Drénhez, ami azt is jelenti, hogy a cégnek háromszor gyorsabban kell növekedni, mint a magyar gazdaságnak. Ha ez megtörténik, akkor nem kell visszafizetniük a támogatást.

Erősödő versenyképesség

Barkász Sándor, a Békés Drén ügyvezető igazgatója elmondta, a beruházás közel 5 milliárd forintból valósult meg, aminek fele a közel 2,44 milliárd forintos, feltételesen vissza nem térítendő támogatás.

A Békés Drén 160 többségében békési és Békés vármegyei embert foglalkoztat.

– A projekt a versenyképességet és az életben maradást jelenti, hiszen ha nem fejlődünk, lemaradunk. Ádáz verseny folyik a megbízásokért, az exportpiacra is kell lépni, és az importot is ki kell váltani – emelte ki. – Magyarországnak fel kell venni a versenyt a három-, négy-, öt generációs nyugati cégekkel, miközben nálunk a legtöbb vállalkozás most lesz második generációs.

Csarnok és cölöpöző gépek

A konkrét projektről kifejtette, 3900 négyzetméteres csarnok épült, amelyben az irodáktól a gépjavításon át a fejlesztésekig valamennyi munkafolyamatot összpontosítják. A beszerzett két cölöpöző géppel a Békés Drén hazánkban és a környező országokban is ezen a területen piacvezetővé válik a prémium kategóriában. Az eszközök a környezetvédelem, a speciális mélyépítés, valamint részben a vízépítés terén is használhatók. Mint Barkász Sándor fogalmazott: