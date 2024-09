Hozzátette: a bankautomaták telepítésével az a cél, hogy kiszolgálhassák a békéscsabaiak alapvető igényeit. Immár üzemel is újonnan telepített ATM Gerlán, Jaminában és Mezőmegyeren. A negyedik bankautomatát most szerelik a piacnál, a vásárcsarnoknál, hamarosan ez is működhet.

Négy bankautomatát telepít újonnan Békéscsabán az MBH Bank. Illusztráció: Shutterstock

Hangsúlyozta: a helyszínek kiválasztásánál figyelembe kellett venni bankbiztonsági szempontokat, illetve lényeges volt, hogy a bankautomatákat önkormányzati területen helyezzék el.