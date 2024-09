Jelenleg tíz hízóbikát tartunk a köröstarcsai állattartó farmon, amelyek novemberi születésűek, már olyan 5 mázsa körüliek, és jövő novemberig értékesítjük majd ezeket az állatokat – emelte ki Bokor Imréné. A telep vezetője, aranykalászos gazda elmondta, a hízóbikák iránt van kereslet, az önkormányzat pedig ezen a téren is folyamatosan fejlesztett az elmúlt éveben. A bikatartást három állattal kezdték, majd szabadtartású színt építettek, ami felváltotta a kezdeti kötött tartást. A szarvasmarháknak így lehetőségük nyílik szaladgálni, az izomzatuk és a húsuk is más, nagyon szépen fejlődnek, és ilyen módon az értékesítési lehetőségek is kedvezőbbek.

Bokor Imréné mutatta be a köröstarcsai állattartó farmot. Fotó: Bencsik Ádám

Állattartó farm: egymásra épül minden

Miután a telep a közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódva működik, a támogatásból beszerzik a borjútápot, illetve emellett az önkormányzat által termesztett saját takarmányból táplálják az állatokat. A farmon a szarvasmarha mellett harminc anyabirkát, illetve egy kost is tartanak. Utóbbi 3 éves, éppen ezért ereje teljében van. A közelmúltban 24 anyabirka ellett meg, és négy alkalommal hármasiker bárányok is születettek. A tudatos tenyésztésnek köszönhetően a felvásárlás rugalmasan működik, van egy állandó parnerük, aki elsősorban külföldre adja tovább, értékesíti tovább a bárányokat.

Bioboltba is visznek tojásból

Június 30-án négyszáz tojótyúk, jérce érkezett a telepre, amelyek két hét múlva már tojtak, és mára napi 240-250 tojást termel a telep, a régebbi tyúkokat pedig értékesítik, értékesítették. A tojást több módon használják fel, egy békéscsabai biobolt az állandó vásárlójuk, az egyik helyi üzlet is vesz a tojásokból, illetve a helyi konyha is használja az alapanyagot.

Éjszaka is dolgoznak, ha kell

Helyben úgy tartják, hogy a rendezettség és a szakértelem a farm sikerének titka. Bokor Imréné és munkatársai óriási odafigyeléssel dolgoznak, a telepvezető éjszaka is ugrik, ha például egy anyabirka elleni készül.

Bárányokat is tartanak. Fotó: Bencsik Ádám

– Általában ennek van előjele is, beesik a birka horpasza, vagy kaparászik az anyaállat – emelte ki kérdésünkre. Fejlesztésekre is készülnek, a saját helyiségüket leburkolják majd, és szénatárolót is építenek majd.