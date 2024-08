– A munkaterületet átadtuk, azonban az építési engedélyek kérése, megadása és a munkák megkezdése között eltelt hosszú idő miatt lejárt a közműszolgáltatók hozzájárulása, újat kellett igényelni. Az Alföldvíz Zrt. kérte a Bocskai és az Irányi utcákban a vízvezetékhálózat cseréjét is, melynek elvégzésére a projektben eredetileg nem volt fedezet. Júniusban elkezdődtek az egyeztetések a forrás, valamint az ivóvízhálózat cseréjéhez kapcsolódó kivitelezési munkák vonatkozásában – részletezte Kraller József a Medgyesegyházi Hírmondó oldalán.

Zajlanak a munkálatok. Forrás: Medgyesegyházi Hírmondó

A polgármester hozzátette, a kivitelező, az Alföldvíz Zrt. és a műszaki ellenőr is partner volt a megoldás keresésében; így a projektben megfogalmazott célok és a szolgáltató által előírtak is teljesülhetnek.

– Az ivóvízhálózat cseréjének költségét a szolgáltató viseli az ilyen típusú fejlesztések tervezését tartalmazó Gördülő Fejlesztési Terv módosításával. Az elmúlt héten jegyzőkönyvben is rögzítettük az ütemtervet, a napokban a Bocskai utcában már el is kezdődött a kivitelezés. Hamarosan az ivóvíz- szolgáltató munkabrigádja is feltárja a vízvezetékhálózatot. Kicserélik az említett utcákban a gerincvezetéket, sőt a telkekre becsatlakozó vezetékeket is. Amint a nyomáspróba és a vízmintavétel sikeres lesz, betemetik a munkaárkokat, visszatömörítik a földet és elkezdődik az útépítés – fejtette ki Kraller József. Hozzáfűzte, azon lesznek, hogy a lehető legrövidebb idő alatt befejezzék a munkát a technológia által kívánt időintervallumokat betartásával.

– Az Alkotmány utcában már elkészült az útalap, ott csak az aszfaltozási munkák vannak hátra a padka rendezéssel. Emiatt még lehetnek közlekedési nehézségek, a vízhálózat-csere kapcsán pedig nyomáscsökkenésre, időszakos vízhiányra, vízminőség- romlásraa kell számítani. Ha a munkálatok kapcsán bárkinek problémája van, az önkormányzathoz és hozzám is fordulhat – tette hozzá Kraller József.