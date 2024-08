Bakucz Péter a Facebook-oldalára töltötte be Cserkúti András levelét, miszerint augusztus 16-ig kátyúzás várható Sarkadkeresztúr és Okány között.

A Sarkadkeresztúr és Okány közötti 2631 méteres szakasz korszerűsítésére egyébként pályázatot nyújtott be a közútkezelő a TOP Plusz keretében, amely sikeres is volt, a megkötött támogatói szerződés pedig hatályba lépett. A szakasz felújításával kapcsolatban el kell készíteni a kiviteli tervdokumentációt, be kell szerezni az építési engedélyt, csak azt követően indulhat a kivitelezés, várhatóan 2025 második felében – derült ki a tájékoztatásból.