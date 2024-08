Hiányzik az üstökből 1 órája

Katinka is megszenvedett, a szilva egy része a fán aszalódik Békésben

A változékony időjárás okozta fagykár és hideghatás miatt a megszokottnál nagyobb mértékű gyümölcshullás volt idén a Békés vármegyei szilvaültetvényeken. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet (FruitVeB) körképe alapján azonban még így is megfelelő termés várható, természetesen ez a szilva fajtájától is függ. Békésben is az elmúlt év átlagához képest kisebb termésmennyiséggel számolhatunk, így kevesebb lesz a lekvár és a pálinka is.

Nyemcsok László Nyemcsok László

Nagy Árpád, a békéscsabai Árpád Pálinka Manufaktúra főzőmestere a szilva kapcsán hangsúlyozta, a középérésű gyümölcsök szedésénél, cefrézésénél és főzésénél tartanak most. Ahogy fogalmazott, júniustól szeptember végéig tart a szezon. A szilva sokoldalúan felhasználható, nem véletlenül az egyik legkedveltebb hazai gyümölcs Fotó: Illusztráció: MW-archív Hiába jó a cukorfok, ha kevesebb a gyümölcs – Korábban Békésben tíz üstből nyolc volt a szilva, már most látható, hogy idén nem így lesz – hangsúlyozta a főzőmester. – Hiába jó a gyümölcs cukorfoka, ha a vártnál jóval kevesebb termett. Ugyanakkor vannak fajták, ahol kevés gyümölcs maradt a fán, és a szárazság miatt az sem puhult meg kellően.

A békéscsabai piacon 500–700 forint körül alakul a szilva kilója. Gyuricza Ágnes eladó kiemelte, kisebbtől a nagyobbig, a korábbitól a későbbi érésűig számos fajta kapható. Viszik a vásárlók azonnali fogyasztásra, lekvárnak is. A szilva hagyományőrzését, Békés vármegyei népszerűségét mutatja, hogy már negyedszázados a gyümölcsre épülő rendezvény, a Szarvasi Szilvanapok. Egyes érzékeny fajták szinte a fán aszalódnak meg Ötven-hatvanezer tonna között várható az idei termés hazánkban, tehát az ebben az évben megközelítjük a jobb évjáratok termését. A pontos becslést nehezíti, hogy rendkívül heterogén a termés termőkörzetenként és fajtánként egyaránt – tájékoztattak a NAK-nál. – A betakarítási szezon, akárcsak a legtöbb gyümölcsfajunk esetén, nagyságrendileg 2–2,5 héttel korábban kezdődött. A legnagyobb problémát jelenleg a szárazság és a légköri aszály okozza, ami visszafogja szilva növekedését; egyes érzékeny fajták szinte a fán aszalódnak meg. Amennyiben a száraz és meleg időjárás továbbra is megmarad, az akár jelentősebb mértékben is csökkentheti a várt termésmennyiséget. Az idei évben jelentős növényvédelmi problémáról nem számoltak be a termelők. A szilvaimportunk nem jelentős A legnagyobb területen termelt fajták közé tartozik a Katinka, a Cacanska Lepotica, a Cacanska Rana, a Bluefree, a Stanley, a President és a Top-sorozat fajtái. A termés bő fele a feldolgozóiparba kerül (hazai vagy esetlegesen külföldi, utóbbi döntően német), szűk felét pedig hazai, és kisebb hányadban külföldi frisspiacon értékesítik.

A szilva folyamatosan fókuszban van Nagy Árpádnál. Fotó: Árpád Pálinka Manufaktúra A szilva korábban jelentős exportcikkünk volt: a 2020-et megelőző években jellemzően 8-12 ezer tonnát exportáltunk, azonban az utóbbi három évben (a jelentős terméskiesések miatt) 2-4 ezer tonna közé korlátozódott a kivitt mennyiség. A szilvaimportunk nem jelentős, az utóbbi öt évben 1-2 ezer tonna között mozgott. A minőségi termesztés tekintetében sok tennivaló van, ami részben egyetemi és kutatóintézeti feladat, de a termelők hozzájárulása, együttműködése is nélkülözhetetlen a gyakorlatban használható eredményekhez. A szilva a hűtőben viszonylag sokáig eláll Prohászka Béla, Békés vármegyei mesterszakács, a Nemzeti Értékek és Hungarikumok Szövetségének alelnöke elmondta, ha a szilvát nyersen fogyasztjuk, válasszuk az érettebb, édesebb darabokat. Lekvárnak, szilvapálinkához a puha és túlérett, magasabb cukortartalmú gyümölcsöket használjuk. Savanyúságnak, húsok mellé jobb a kevésbé érett szilva. A szilva a hűtőben viszonylag sokáig eláll, kitűnően fagyasztható gyümölcs.