A miniszter közölte, az USA Spirits Ratings nemzetközi versenyen 40 ország több mint 800 nevezett terméke közül emelkedtek ki a békéscsabai italok, kiérdemelve a rangos elismeréseket. Mindhárom nevezett nedűjük aranyérmes lett, és másik három díjat is hazahoztak.

A nemzetközi online sajtótájékoztatón a világ minden pontjáról vettek részt újságírók, kíváncsiak voltak a sikerre, a magyar pálinkafőzde eredményeire.

Forrás: Árpád Pálinka

„Árpád Classic Gin: 95 pont – aranyérem, Árpád Paprika Gin: 94 pont – aranyérem, Legjobb csomagolású szeszes ital. Árpád Prémium Gyömbér Párlat: 90 pont – aranyérem, Az év gyümölcspárlata” – sorolta bejegyzésében a miniszter.

A kormányszóvivő is gratulált

Vitályos Eszter kormányszóvivő is megosztotta a siker hírét közösségi oldalán.

Valódi értéket közvetítenek a vásárlók felé

Nagy István írt arról is Facebook-oldalán, az amerikai megmérettetés célja az volt, hogy olyan márkákat emeljen ki, amelyek nem csak minőségiek, de valódi értéket közvetítenek a vásárlók felé. Ezt az Árpád Pálinka maximálisan teljesítette. „Gratulálunk” – zárta bejegyzését az agrárminiszter

Nemzetközi sajtótájékoztatót tartottak

Közben nemzetközi online sajtótájékoztatót tartottak a San Franciscóban megrendezett versenyről a szervezők, melyen a világ számos orgánumának képviselője vett részt. Bemutatták a top-kategóriák győzteseit, így a csabai Árpád Pálinka Manufaktúrát is. A családi vállalkozást Hegedűs Adél Dóra, Hegedűs Mónika lánya képviselte. Mónika valamint testvére, Nagy Árpád vezeti a céget, és ők találták ki azt is, hogy a pálinkafőzés mellett a ginkészítéssel is megpróbálkozzanak. – A pirospaprika és classic ginnel idén áprilisban jöttünk ki, és óriási dolog, hogy már Londonban, majd most Amerikában is a legmagasabb polcra tette a szakma a termékeinket – hangsúlyozta Hegedűs Mónika. – Igyekeztünk minél több hungarikumot felhasználni az italokban a pirospaprikától az akácvirágig.

A pálinka sem szorul háttérbe a családi vállalkozásnál

Hegedűs Adél kiemelte, a nemzetközi sajtótájékoztatón többen megkérdezték: akkor a magyar pirospaprika egyenlő a chilivel?

– Mindenkinek elmondtam, a ginünkbe édes fűszerpaprika kerül, ami magyar sajátosság, hungarikum – ecsetelte Adél. – Természetesen van csípős magyar fűszerpaprikánk is, de azt a szintén hungarikum csabai kolbászba tartogatjuk.

Hegedűs Mónika szólt arról, a San Francisco-i siker újabb mérföldkő az Árpád Pálinka életében. Mostanában már egyre többször eveznek nemzetközi vizekre termékeikkel, és az USA-ban például a gyömbérpárlatuk is aranyérmet kapott, valamint nagyon fontos, hogy a dizájnnal is ők nyertek 40 ország közül.

– Célunk továbbra is az, hogy termékeinkkel jó hírét vigyük országban-világban Békéscsabának, hazánknak – emelte ki Hegedűs Mónika. – Természetesen a pálinka sem szorul háttérbe, hiszen ez Magyarország és Békés vármegye, Békéscsaba ikonikus itala, ami szintén igazi hungarikum.