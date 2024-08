Az Év Lepárlója-díjjal még nincs vége az Árpád Pálinka sikereinek: mindhárom nevezett termékük aranyérmet érdemelt ki, és a „Best Spirit by Package” (Legjobb csomagolású szeszes ital), valamint a „Fruits Spirits of the Year” (Az év gyümölcspárlata) díjakat is a békéscsabai családi vállalkozás hozta el.

Nagy Árpádnak van mire emelnie a poharát, a tengerentúlon is sikeres az Árpád Pálinka Fotó: Árpád Pálinka Manufaktúra

Árpád Pálinka: három termék, három arany, három különdíj

A békéscsabai testvérpár, Hegedűs Mónika, a békéscsabai Árpád Pálinka Pálinka kereskedelmi vezetője és Nagy Árpád főzőmester – mindketten tulajdonosok is – kiemelték, a manufaktúra három különleges itallal indult az USA Spirits Ratings-en, a termékek pedig nem csupán aranyérmet, de a szakmai zsűri külön elismerését is kivívták, és a manufaktúra lett az „Év Lepárlója”.

– Az Árpád Classic Gin 95 ponttal nyert aranyérmet , az Árpád Paprika Gin 94 ponttal szintén aranyérmet érdemelt ki, és a Legjobb csomagolású szeszes italnak is megválasztotta zsűri. Az Árpád Prémium Gyömbér Párlat 90 ponttal lett aranyérmes, a gyümölcspárlatok kategóriájában nevezhettük, és el is nyerte Az év gyümölcspárlata díjat – hangsúlyozták a tulajdonosok.

Az Árpád Pálinka a paprika és a classic ginnel is nyert Amerikában Fotó: Árpád Pálinka Manufaktúra

Hegedűs Mónika és Nagy Árpád kitért arra, nem ez az első nemzetközi sikerük. a classic ginjük nemrégiben az IWSC 2024 nemzetközi versenyen és a London Spirits Competition-ön szintén aranyérmet érdemelt kis, több termékük pedig ezüstérmet kapott.

A világ egyik legrangosabb versenyét nyerte meg a csabai vállalkozás

Az USA Spirits Ratings meghatározó verseny a szeszes italok világában, amit a több mint 800 nevezett termék a világ 40 országából is nagyszerűen mutat. A megmérettetés célja, hogy valóban kereskedelmi és fogyasztóközpontú értékelést végezzenek, tehát olyan márkákat emeljenek ki, amik nem csak minőségiek, de valódi értéket is közvetítenek a vásárlók felé. A bírák az iparág vezető szakértői voltak kis- és nagykereskedelmi hálózatok szakmai vezetői, fine-dining éttermek és a gasztronómia szakemberei, a világ minden tájáról. A pontozás pedig szigorú, minden területen meg kell felelni a magas elvárásoknak.