El kell dönteni, hogy milyen irányban van szükség változásra – mondta dr. Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a tisztújító küldöttgyűlésen. Fotó: Lehoczky Péter

Kihívásokkal teli, ám sikeres időszakot zártak Békés vármegyében

Körülményeiben nehéz, ugyanakkor sikeres volt a 2020 és 2024 közötti ciklus – szögezte le a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, dr. Orosz Tivadar, megemlítve a koronavírus-járványt, az orosz-ukrán háborút és annak hatásait, az emelkedő árakat, a magas inflációt. Mint fogalmazott, gyakran a túlélés kérdése vetődött fel.

A széleskörű jogosítványainak köszönhetően a kamara egyre eredményesebben működött, sokat fejlődött a hálózata. Egyre több szolgáltatást nyújtanak, közelebb kerültek a vállalkozókhoz, megemlítette, hogy három városban három irodát nyitottak. A szakképzési rendszer átalakítása is erre az időszakra esett, egyre több a tanuló a szakképzésben. Szólt arról is, hogy a Széchenyi Kártya Program hitelei iránt megnőtt az igény és a kihelyezett forrás is.

Meg kell őrizni azokat az eredményeket, amelyeket eddig elértek, és közben meg is kell tudni újulni, így lehet továbblépni – fogalmazott dr. Orosz Tivadar. A Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke szerint párbeszéd kell a kormánnyal, a vállalkozásokkal.

Napi szintű az együttműködés a kormányhivatal és a kamara között

Békés vármegye gazdasági erejére számos tényező hat, befolyásoló tényező a vállalkozások száma is – mondta dr. Rákóczi Attila, a Békés Vármegyei Kormányhivatal főigazgatója. Kiemelte: a kamarának kedvező hatása van a gazdaságra, ezért is kezdeményezték az együttműködés újabb alapokra helyezését 2017-ben. Az elmúlt hét évben közös előadásokat, fórumokat, konferenciákat tartottak, a kamara és a kormányhivatal szakemberei között napi szintű a kapcsolat. Ezt a közös munkát folytatnák, Békés vármegye gazdasági helyzetének stabilizálása érdekében.