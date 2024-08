A stratégiai jelentőségű kiemelt Pillér projekt, mely a gazdaság bővüléséhez, a Békés vármegyei foglalkoztatottak számának növekedéséhez a fiatalok motiválásával, munkaerőpiacra történő bevonásával járul hozzá, a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg. Célja, hogy személyre szabott, komplex szolgáltatásokkal és támogatásokkal segítse a 15-29 év közötti nem tanuló, nem dolgozó fiatalok elhelyezkedését, munkatapasztalat-szerzését, tanulását.

Személyre szabott, komplex szolgáltatásokkal és támogatásokkal segítik a 15-29 év közötti nem tanuló, nem dolgozó fiatalok elhelyezkedését. Fotó: Illusztráció/Gettyimages

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat a továbbiakban is garanciát vállal arra, hogy egyéni segítséget nyújt és ajánlatot ad az elhelyezkedéshez minden olyan 15-29 éves fiatalnak, aki nem tanul és nem is dolgozik. Az elmúlt években hazai és uniós szinten is jelentkező, a 30 év alattiak munkanélküliségi és inaktivitási adataiban tapasztalt kedvező folyamatok ellenére, vannak veszélyeztetett, hátrányos helyzetű csoportok, amelyeket a korábbiaknál szélesebb eszköztárral, komplex és célzott módszerekkel szükséges segíteni.

2024. április 15-től a munkaadók fix 4 vagy fix 6 havi bértámogatást kérelmezhetnek a programcélcsoportjába tartozó fiatalok foglalkoztatásához. Az álláskereső fiatalok pedig lakhatási, vagy utazási támogatást, és a fiatalok piacképes végzettségének megszerzését elősegítő álláskeresést ösztönző juttatást is kérelmezhetnek.