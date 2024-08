– Arra biztatom továbbra is a gazdatársakat, hogy ha keveset is, de adományozzanak – hangsúlyozta Kozsuch Kornél. – Többen többek vagyunk, és közösen vállalhatunk sorsközösséget a Kárpát-medencei, ezen belül a békési rászorultakkal. Rendkívüli aszállyal kellett, kell szembesülnünk Békésben idén is, a termés alatta marad a vártnak, de a rászorulók javára jó szívvel, önzetlenül adományozunk. Ezáltal érvényesülhet Széchenyi István mondása: „Egynek minden nehéz; soknak semmi sem lehetetlen.”

Ribárszki Péter, Kondoros polgármestere (balra) és Kozsuch Kornél a Békés vármegyei búzagyűjtő napon

Itt tudják fogadni a búzaadományt

Kozsuch Kornél kitért arra, az elmúlt évek eredményei megalapozták, hogy a Magyarok Kenyere program hosszú távon is a magyar gazdatársadalom meghatározó jótékonysági mozgalma legyen. Szólt arról, Békés vármegyében a gazdák búzaadományait a következő gyűjtőpontokon fogadják: Csabai Raktárszövetkezet, Dombegyházi Agrár Zrt., Kert-Land Kft. (Vésztő), Orosfarm Zrt. (Orosháza), MOROKO-FARM Kft. (Szarvas), Szárító és Tároló Mg. Zrt. (Kondoros), Oravecz Tamás (Medgyesegyháza).

Az ifjú gazdák is segítettek

Az Ifjú Gazdák Békés Vármegyei Gazdakörének tagjai is ajánlottak fel már búzát a programban, kiemelve azt, hogy egy közösség akkor boldogul, ha a tagjai segítik egymást.

– Ez igaz egy kis közösségben, egy település és a nemzet szintjén is – mondták. – Örömmel látjuk, hogy a program ismertsége egyre növekszik, a szakmai, gazdasági és kulturális szféra, illetve a közélet egyre több jeles képviselője állt mellé.

Búzaösszeöntés Somogyváron

Csapóné Hernádi Noémi, a Gazdasszonyok Békés Vármegyei Gazdakörének elnöke családjával ott volt a somogyvári búzaösszeöntésen.

– A gazdák képviselői a magukkal hozott búzaszemeket egy dézsába öntötték, majd a tetejére helyezték a kenyérkészítés alapvető hozzávalóit: a Felvidékről hozott kovászt, a Parajdról származó sót – hangsúlyozta Noémi. – A kenyérhez elengedhetetlen vizet a „Pro Agricultura Carpatika” Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány Gazdasszony Tagozata gyűjtötte a Fekete-Tisza forrásánál.