Mondták neki: bisztro, bisztro!

Várkonyi: hogy került a gyulai bisztró tulajdonosa a kombájnba Hunyán?

Búzát aratott a minap Hunyán Várkonyi Tibor, a gyulai Várkonyi Bisztró tulajdonosa. A Facebook-oldalára feltett fotóból az is látszik, hogy már 2015-ben is aratta a búzáját Várkonyi. Most a kondorosi származású, de Csehországban élő barátjával, Zsindely Mihállyal is kiment az aratógéppel az egyik táblába.

Egykoron még a hunyai téeszben dolgozott Várkonyi Tibor, és minden gépet kipróbált, amivel a földet művelni lehetett. Később már a saját földjeit művelte, és teszi ezt a mai napig. Várkonyi Tibor képünkön gyulai bisztrójában, de a kombájnban is otthon érzi magát. Archív fotó: Lehoczky Péter Várkonyi megunta, hogy az utolsó között arattak nála – Meguntam, hogy mindig későn jött aratni az én gabonámat a kombájnos. Így vettem egy saját aratógépet, és azóta minden papírom megvan ahhoz, hogy magam takarítsam be a terményt – ecsetelte. Tibor hozzátette, most jó barátja, Zsindely Mihály és családja érkezett hozzá Csehországból a gyulai apartmanjába, itt töltöttek egy kis időt, hogy aztán utazzanak tovább barátai Romániába egy lagzira. – Misinek az volt a kívánsága, hogy idézzük fel a régi időket, menjünk ki a búzatáblába, hogy videózza, fényképezze az aratást. Ezek a tartalmak legalább 20 országba eljutnak majd – hangsúlyozta Várkonyi Tibor. – Még a hunyai téeszben dolgoztam, amikor jött a bisztro, bisztro, az orosz szó magyarul annyit tesz, gyorsan, gyorsan. Igyekeztünk eleget tenni az elvárásoknak, csak azt nem tudtuk megoldani, hogy több gabona kerüljön fel a kocsikra, mint amennyi termett. Kollégái gyorsan dolgoztak az étteremben, így nem kellett a bisztro, bisztro! És hogy milyen lett a mostani hozam Tibornál? A búzából 55–65 mázsa között adott a gabona hektáronként. Miután pedig learatott, már rohant a gyulai Várkonyi Bisztróba, hogy megnézze, miként is alakul a vendégvárás. Látta, hogy a kollégái gyorsan (és precízen) dolgoznak, így nem kellett a bisztro, bisztro. – Családunk régi álma valósult meg, amikor Gyula szívében megnyitottuk bisztrónkat. A bisztró az orosz bisztro szóból ered, és utal az 1815-ös orosz megszállás idejére Franciaországban, amikor a város szélén táborozó orosz katonák beszöktek a kiskocsmákba, és „bisztro, bisztro” kiabálásával ösztökélték iparkodásra a híresen lassú francia kiszolgálást. Ma már a bisztrókonyha helyi alapanyagokban, ízekben és látványban is a legmagasabb színvonalat képviseli. Utóbbi azért is fontos, mert először a szemünkkel eszünk.