Ahogy arról már korábban beszámoltunk, a rendszer hivatalosan az év eleje óta működhetne, azonban az érintettek haladékot kértek a teljes bevezetésre, ez járt le június utolsó napján. Aki azonban azt remélte, hogy ettől a dátumtól kezdve csak visszaváltható csomagolású palackot talál a boltok polcain, annak még kicsit várnia kell erre.

Az automaták mindenütt jól látható helyen vannak, vagy az előtérben vagy az üzleten belül. Fotó: MW-archív



Az üzletek felkészültek, de még kevés a visszaváltható palack

Megnéztük három nagy élelemiszer-üzletlánc csabai egységét, hol tartanak a folyamatban. Az automaták mindenütt jól látható helyen vannak, vagy az előtérben vagy az üzleten belül, de ottjártunkkor éppen senki nem használta őket. Megkérdezve néhány vásárlót azonban kiderült, hogy többségük nagyjából ismeri a rendszert, de még egyelőre nem igazán vette igénybe. Különösebben ez nem számít nagy csodának, figyelembe véve, hogy tapasztalataink szerint egyelőre az érintett áruk csomagolásának kevesebb mint a felét lehet visszaváltani a boltokban.

A három különböző boltot nézve összességében elmondható, hogy a PET palackok esetében a legjobb a helyzet, ott már megközelítőleg valóban a termékek fele visszaváltható, különösképp igaz ez az ásványvizekre. A fémpalackoknál már lényegesen rosszabb a helyzet, volt olyan bolt, ahol például egyetlen ott forgalmazott sörös dobozt sem lehetett még visszaváltani, de máshol is csak egy-két ismertebb márka termékénél volt meg ez a lehetőség. A boroknál, illetve az üveges szeszes italoknál is hasonlót tapasztaltunk, ezekben a kategóriákban is csak elvétve találkoztunk egyelőre betétdíjas termékekkel.

Amennyiben ezt a jelölést látja a terméken, akkor az a palack visszaváltható. A szerző felvétele

Többféle módon is jelölik a betétdíjas termékeket

Az üzletek egyébként többféle megjelölést is alkalmaznak a polcokon, mely termékek válthatóak vissza. Van olyan bolt, amelyik nagy, zöld táblával jelzi, hogy betétdíjasok az ott található palackok, ugyanakkor az ártáblán található visszaváltható felirat, vagy egy erre utaló piktogram is népszerű megoldás. A gyártók pedig kötelesek megjelölni a visszaváltható termékeket, így gyakorlatilag eltéveszteni sem lehet, melyikért kaphatunk vissza 50 forintot az automatáknál. Volt olyan üzletlánc, amelyik azok számára is „kedveskedett”, akik nem akarnak egyelőre a visszaváltással vesződni: számukra külön polcot hoztak létre olyan termékekből, melyek még nem betétdíjasok, legyen az cola, likőr vagy ásványvíz.