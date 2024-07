Rend a lelke mindennek, tartja a mondás és nincs ez másképp az újabb technológiák esetében sem. A napelemek az elmúlt években robbanásszerűen elterjedtek Békésben is, különösen igaz ez a vármegyeszékhelyre. Azonban sokan a telepítés után már megfeledkeznek arról, hogy úgy mint például az autót, ezt is érdemes bizonyos időközönként megtakarítani. És ez nem csak esztétikai szempontból lenne fontos, hanem idővel a pénztárcánk is meg fogja érezni, ha elhanyagoljuk a napelemek tisztítását.

– A napelemekre rakódó szennyeződések, por, pollen, madárürülék jelentősen csökkenti azok hatékonyságát, ezáltal pedig a megtérülési idő is nő. Ha nincsenek megtisztítva a napelemek, akkor akár 10-30 százalékot is veszíthetnek a hatékonyságukból – fogalmazott kérdésünkre Kukla Imre, a békéscsabai székhelyű Solargroup Energy Kft. ügyvezetője. Mint mondta, ha a napelemek tisztán vannak tartva, akkor az élettartamuk is meghosszabbodik. Ugyanis azokon a helyeken, ahol szennyeződés van rajtuk, úgynevezett hotspot, azaz forró pont alakulhat ki, ami a cellákat hosszútávon károsítja és ezáltal az energiatermelés is csökken.

Egy évben egyszer végeztessük el a napelemek tisztítását

Az, hogy milyen időközönként kell a takarítást elvégeztetni, a szakember szerint nagyban függ a telepítési helyszíntől, a napelem típusától, de a dőlésszögétől is. A mezőgazdasági területek mellett például fokozottan szükséges a rendszeres tisztítás. Kukla Imre azt javasolja, hogy egy évben legalább egy alkalommal mindenkinek érdemes elvégeztetni egy szakemberrel a műveletet. Ez lehet például tavasszal, amikortól már kedvezőbbek a napsugarak beesési szögei, illetve erősebb a napsugárzás. Hozzátette: a naperőműveknél kiemelten fontos a tisztítás, hiszen ott minden kWh számít, mert azok általában üzleti alapú beruházások.

Trényi Péter, a Termokamera Kft. ügyvezetője megkeresésünkre elmondta, hogy a tisztításnak többfajta változata van. Egyrészt lehet vegyszeres vagy vegyszermentes, de egyébként legtöbbször a forgó hengerkefés mosást alkalmazzák: ilyenkor a megtisztított vízzel együtt különféle erősségű keféket használnak a szennyeződés fellazítására. A forgóhengert 10 méteres távolságra is el tudják tolni. Elmondása szerint ezt úgy kell elképzelni, mint egy nagyon nagy horgászbotot, amelynek végén egy 70 cm széles forgókefe van.