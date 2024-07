A KSH statisztikái szerint 2022-ben Békéscsabán az ingatlanok 37,1 százaléka rendelkezett légkondicionálóval, ami országosan is jó értéknek számít, hiszen például a jóval nagyobb gazdasági potenciállal rendelkező Budapesten csak alig magasabb ez az érték (37,4%). A dél-alföldi régióban egyedül Szeged emelkedik ki a maga 46,7 százalékával, még Kecskemét is alig előzi be a viharsarki vármegyeszékhelyt ebben a mutatóban (38%). Az, hogy Békéscsabán ilyen magas a klímaberendezések aránya a lakásokban feltehetően annak köszönhető, hogy az egyik legmelegebb átlaghőmérsékletű városról beszélünk az országban. Például a szomszédos Gyulán is a lakások 38,2 százaléka rendelkezik légkondival, tehát jól látszik, hogy a térségben lakók felkészültek már ezen a téren.

A hőhullámoknak és az otthonfelújítási támogatásoknak is köszönhetően a békéscsabaiak több mint harmada rendelkezik otthon klímaberendezéssel. Fotó: Shutterstock

A csabaiak jelentős része szerint a klíma a legjobb a hőségben

Megkérdeztük a csabaiakat, hogy ki, mivel hűti az otthonát nyáron. Kiss Nikolett klímával oldja meg a dolgot, szerinte ez költséghatékony megoldás, egyszerű és nagyon könnyen hideget lehet vele csinálni a lakásban, sőt mivel van fűtő funkciója is, így a hűvösebb napokon is hasznát veszi. Bánki Tamás szintén a klímát preferálja, ugyanakkor ő már drágállja a használatát: attól tart ugyanis, hogy jelentősen megemelkedik majd emiatt az áramszámlája. Akadt persze olyan is, aki még nem rendelkezik légkondival. Apáti Bence arról számolt be nekünk, hogy ő a családjával az otthoni medencét választja a kánikulában, míg Gyöngyösi Jánosné elmondta, ventilátorral és redőnyökkel védekezik a hőség ellen.

A hőhullámok és az otthonfelújítási támogatások dobták meg a klímák forgalmát

Frank Péter békéscsabai klímaszerelő kiemelte, a legtöbben mindig nyáron jönnek rá, hogy meleg lesz, így sokan azonnali megoldást várnak, de legjobb esetben is napokat, sőt olykor heteket kell várni egy új klímára. A szakember hangsúlyozta, az elmúlt években a légkondicionálók forgalmát nagyban befolyásolták a különböző otthonfelújítási támogatások, szerinte a tavalyi év e tekintetben rosszabb volt, de az előtte lévő két év viszont kiemelkedő számokat hozott, ugyanakkor az is látszik, hogy az egyre elviselhetetlenebb hőhullámok miatt egyre többen vásároltak maguknak légkondicionálót.

Az a tapasztalatunk, hogy akik emeletes házban laknak, azok nagy többsége már beszereltette otthonra a klímát, de sokaknak mégis ilyenkor jut eszébe, hogy elromlott a készüléke, ki kéne takarítani, így rengeteg munkánk van úgy is, ha éppen nem szerelünk be új berendezést.

Többen az olcsóbb, de silányabb munkát végző román vállalkozókat választják Békésben

A szakember szerint az is megdobja a Békés vármegyei adatokat, hogy a határmenti településeken lakók egy része az olcsóbb, de – megítélése szerint – silányabb munkát végző romániai vállalkozókkal szerelteti be a klímáját. Frank Péter megjegyezte, hogy nem érdemes se a készüléken, se a beszerelésen spórolni, mert előbb-utóbb megbosszulja magát. Mint mondta, számos olyan eset van, amikor más munkáját kell kijavítaniuk, de egy gyanúsan olcsó klímaberendezés sem bírja tovább néhány évnél, pedig egy ilyen befektetés jó esetben 10-15 évre kellene, hogy szóljon.