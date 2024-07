Az MTI tudósítása alapján Magyar Levente kiemelte, a Kiemelt exportőr partnerségi programhoz történő csatlakozással egyrészt elismerik a magyar vállalatok külpiaci tevékenységét, másrészt további segítséget nyújtanak számukra ahhoz, hogy még sikeresebbek lehessenek a külpiacokon.

Kern József, a Diagon Diagnosztikai Kft. ügyvezetõ igazgatója, Szijj Imre, a Gyermelyi Élelmiszeripari Zrt. export igazgatója, Rév András, a Rév-Bíró-Vart Metál Kft. tulajdonos-ügyvezetõje, Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára, Daka Zsolt Attila, a Gyulahús Kft. ügyvezetõje és Pausits Imre, a Verarbeiten Pausits Kft. tulajdonos-ügyvezetõje (b-j) a kiemelt exportőr partnerségi program aláírási ünnepségén a Budapest Kongresszusi Központban. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

– A Diagon Diagnosztikai Kft., a Gyermelyi Élelmiszeripari Zrt., a Gyulahús Kft., a Rév-Bíró-Vart Metál Zrt. és a Verarbeiten Pausits Kft. bekapcsolódásával ötvenre nő a programhoz csatlakozott vállalatok száma – hangzott el a rendezvényen.

Kiemelt exportőr partnerségi program

Az államtitkár felidézte, hogy a geopolitikai kihívások és gazdasági zavarok miatt a magyar gazdaságnak sem volt könnyű éve tavaly, ennek ellenére a magyar export kiemelkedően teljesített. A teljes export elérte a 183 milliárd eurót 2023-ban az egy évvel korábbi 172 milliárd után. Kiemelte: minden jel arra mutat, hogy 2024 a növekedés éve lesz a magyar gazdaságban a tavalyi kilábalás után.

– A külgazdasági tárca továbbra is minden támogatást megad azoknak a magyar vállalkozásoknak, amelyek meg szeretnének jelenni a külpiacokon – hangsúlyozta az államtitkár.

Magyar Levente kiemelte a külgazdasági attasék tevékenységét, segítségüket a külpiacokra lépést tervező vállalatoknak.

– Fontos eredmény, hogy már 133 magyar külgazdasági attasé van világszerte – tette hozzá. A Kiemelt exportőr partnerségi programot folytatják, több tucat olyan magyar vállalat van még, amelyek hivatalosan nem részei a programnak, de annak minden kritériumát teljesítik – közölte a KKM parlamenti államtitkára.

Új lehetőséget biztosítanak

Daka Zsolt, az önkormányzati tulajdonú Gyulahús Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, a cég exporttevékenységének elismeréseként csatlakozhattak a Kiemelt exportőr partnerségi programhoz.

– Fontos célkitűzésünk, hogy exportpiacainkat bővítsük, amihez a programhoz való csatlakozás kiváló lehetőséget biztosít – fogalmazott Daka Zsolt. Hozzátette, a minisztérium biztosítja számukra a kapcsolatot a világ azon részeivel, ahol külgazdasági attasé dolgozik hazánk képviseletében.

– Ez számunkra jelentős előrelépést jelent, hiszen a külgazdasági attasék ismerik az adott országban a viszonyokat, és nagy segítséget jelenthetnek az értékesítési csatornák felkutatásában – emelte ki a csatlakozás jelentőségével kapcsolatban az ügyvezető igazgató. Kifejtette, elsősorban az uniós tagállamok irányában szeretnék bővíteni exportjukat, de nem vetik el a kínai együttműködést, illetve a távol-keleti országok piacait is megcélozzák. A szakember elmondta, bíznak abban, hogy belátható időn belül kézzelfogható eredményei lesznek az együttműködésnek. Daka Zsolt és Koncz Gábor kereskedelmi igazgató csütörtökön is úgynevezett B2B találkozók keretében több külgazdasági attaséval is egyeztetett Budapesten, a Kongresszusi Központban ennek érdekében.

Daka Zsolt a Gyulahús idei évével kapcsolatos kérdésünkre kiemelte, az idei esztendő jobban indult, mint a tavalyi.

– A bővülési dinamizmus mind az árbevételt, mind a volument érintette, és a bel- illetve külföldi piacokon egyaránt jelentkezett. Abban bízunk és azért dolgozunk, hogy ez a lendület az év második felében is tovább folytatódjon – fogalmazott.