A görögdinnye most a gyümölcsök királya, előrébb jött a szezon a dinnyeérlelő meleg miatt, és már sok termelő is árusítja portékáját. Természetesen a békéscsabai piacra látogattunk ki először, és ami remek látvány volt: már a piac bejárata előtt is megjelentek a dinnyeárusok portékájukkal. A görögdinnye kilójáért 300-700 forintot kérnek, míg a sárgadinnye kilója 450-1000 forint között mozog.

Görögdinnye vagy sárgadinnye: először a szemével választ az ember, képünkön a csabai piacon Mochnács Györgyné és Medovarszki Tímea Fotó: Bencsik Ádám

Görögdinnye: sokan veszik a három-négy kilósat, ami jóval olcsóbb

Ketten is árulják egy standon a Mochnács-féle dinnyét, ez is jelzi, jelentős a forgalom. Zsófia és férje, György évtizedek óta termeszti a dinnyét. A férj szedi és szállítja, a feleség árusítja. Már harmadik éve besegít nekik az értékesítésben nyári munkaként Medovarszki Tímea, aki régész szakra jelentkezett az egyetemre, most izgatottan várja, felveszik-e.

No, de a dinnyére visszatérve, a választék bőséges. Sokan a hagyományos görögöt választják, mások a magszegényet. Bár utóbbinak a magja drágább, de egyelőre ugyanolyan áron adják a termést. Ezt tapasztaltuk egyébként máshol is. Van, aki a nagyobból kér felet vagy negyedet, más egészben veszi meg a kisebb súlyú, három-négy kilós görögöt, ami jóval olcsóbb.

A sárgadinnyénél két fajtát árusítanak, a népnyelv az egyiket cukordinnyének, a másikat ananász- vagy narancssárga húsú dinnyének hívja. Ottjártunkkor Mészáros Ferencné a sárgánál a cukordinnye mellett döntött, de görögöt is vásárolt, ő is szereti, az unokái pedig egyenesen rajonganak érte.

Mint mindennél, a dinnyénél is számít az ár, de több vásárló is elmondta, ha friss, zamatos, édes, egyenletes hússzerkezetű dinnyét vett már valahol, akkor oda visszatér, és nem az árcédulát hasonlítgatja össze a máshol kaphatóval.

Knyihárné Szombathelyi Erika medgyesi görögdinnyét árul Fotó: Bencsik Ádám

Jelentősen nőtt a dinnyefogyasztásunk 2010 óta

Azt már a Nemzeti Agrárgazdasági Kamaránál (NAK) és a Fruitvebnél közölték, hogy Magyarországon átlagosan 10–12 kilogramm/fő az éves görögdinnye-fogyasztás. 2010 óta 4,5 kilogrammal nőtt meg ez a tudatosabb és egészségesebb étrendnek, életmódnak köszönhetően. A hazai sárgadinnye-fogyasztás is növekszik, fejenkénti évi 1,5–2 kilogramm, de még mindig jóval kevesebb a nyugat-európai országokénál. A kereslet alakulásában nagy szerepe van az időjárásnak: melegebb nyarakon több, hűvösebbeken kevesebb fogy.