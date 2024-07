Két közbeszerzési eljárást is indítanak Szeghalmon, az intézmények számára, 2025-re most szereznék be a gázt és az áramot. Úgy véli, hogy jelen pillanatban viszonylag jó árat érhetnek el, most kell megragadni az alkalmat. Nem tudni ugyanis, hogy milyen lesz a helyzet később, és ebben szerinte nemcsak az ukrajnai háború, hanem Iránban és az Izraelben zajló események is közrejátszanak, ezek mind hathatnak az árakra.