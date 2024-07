Bozó József, a betakarítási bizottság elnöke kiemelte, az aratás vegyes képet mutat a búzánál, Dél-Békés és Orosháza környéke majdnem teljesen kész, Szeghalom és Sarkad környéke 50 százalékon áll, a vármegyei betakarítottság 80 százalékos a falugazdászok adatai szerint. Az átlaghozam 6 t/ha. A búza minősége a csapadék előtt jobb volt, utána nagyjából fele-fele a malmi és takarmányminőség.

Az aratás a búzánál is a vége felé közelít, 65–80 százalék között alakul. Illusztráció: MW-archív

Aratás: a repce betakarítása 80 százalék körül alakul

Az őszi káposztarepce betakarítása 80 százalék körül alakul, a hozam 2 t/ha, vagyis kevesebb, mint amiről múlt hétfőn beszámoltak. A magborsónál 95 százalékon áll a betakarítás, a Békés vármegyei termésátlag 2,1 t/ha. A szalmabetakarítás elkezdődött, 30 százalékos, sok helyen szecskázzák, és ott hagyják a területen. A tarlóhántást néhány helyen már megkezdték.

Barabás Béla, a Békés Megyei Mezőgazdasági Szövetség titkára tájékoztatta a jelenlévőket a szövetkezetek vezetői által megadott adatokról. Az őszi árpánál megegyeznek adataik a fentiekkel, a búzánál az aratás 65-75 százalék között mozoghat. A térségenként eltérő csapadékmennyiség is befolyásolják a betakarítottság mértékét. A terméseredménnyel egyetértett. Miként azzal is, hogy a búzák az eső előtt jobb minőségek voltak. Az őszi káposztarepcénél Barabás Béla is megemlítette, hogy a termésátlag megy lefelé az előző héthez képest.

A felvásárlási árakról elmondta, az őszi árpánál 50–52 ezer, a takarmánybúzánál 62–64 ezer, a malmi minőségnél 66–68 ezer forintot adnak tonnánként. A repce átvételi ára 170–180 ezer forint tonnánként.

Lényeges a világító- és jelzőberendezések állapotának ellenőrzése

Pelleg József alezredes a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság részéről kiemelte, múlt csütörtökön Szarvason könnyebb sérüléssel járó közúti baleset történt pótkocsis mezőgazdasági szerelvény kanyarodása közben. A tavalyi évben nem fordult elő ilyen jellegű baleset, remélhetőleg az idei évben nem lesz több. Továbbra is lényeges a világító- és jelzőberendezések állapotának ellenőrzése. Felhívta a figyelmet a lassabb mezőgazdasági munkagépek közúton történő előzésére.