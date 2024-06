Az InfoRádióban Cseh Tibor András, a Magosz országos főtitkára elmondta, az elmúlt két hétben 10–50 milliméter közötti csapadék hullott az ország jelentős részén, sok esetben zivatar vagy jégeső formájában. Kozsuch Kornél hozzátette, ami viszont az intenzitásnál is nagyobb baj, hogy a csapadék lokálisan jelentkezett, a csapadékellátottság Békésben is jelentős különbségeket mutat, és ez a betakarítási mennyiségekben is megmutatkozik majd.

Fotó: Szendi Péter

– Békés vármegye nagy része még mindig „szomjas" – emelte ki Kozsuch Kornél. – A hivatalos térképek szerint is közepes aszállyal küzdünk az Alföldön, a teljes képet pedig jól mutatja, hogy idei esztendő márciusa az elmúlt 120 év legszárazabb tavaszi hónapjaként írja be magát a történelembe.

Kozsuch Kornél kitért arra, nagyon enyhe volt a tél is, kevés csapadék érkezett, ezért a mostani, bővebbnek látszó vízutánpótlás az ország délkeleti részén nem elég. A talaj felső rétege sok helyen folyamatosan vagy rövid szünetekkel száraz. Ráadásul a nyári kánikula még előttünk áll, ami komoly párolgási veszteséget jelent.

– A májusi eső aranyat ért, viszont a legtöbb Békés vármegyei területen további csapadékra van szükség – nyomatékosította Cseh Tibor András és Kozsuch Kornél is. – Mivel a tartósan vízhiányos időszak érvényben van, egy egyszerű bejelentéssel engedély nélkül lehet felszíni vízből öntözni. Ez egy kármentési lehetőség, amivel az Alföldön, Békésben sokan élhetnek.

Hogy mennyi eső kellene még? A szakemberek hangsúlyozták, a csapadék csak egy dolog, mert ha meg is érkezik, nyáron óriási lesz a kipárolgási veszteség. Márpedig a nagy mennyiségű eső sem jelentett egyértelmű szintemelkedést a Tisza vízgyűjtő területén.

– Igazából a kánikulával van a probléma, ezért a legfontosabb, hogy a csatornák, a folyók megfelelő vízállással működjenek, és ebből tudjanak öntözni. Ha meleg van, az nyilván a gabonáknak is jót tesz, de a megfelelő vízutánpótlást biztosítani kell – jelentette ki Cseh Tibor András és Kozsuch Kornél.