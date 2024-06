Nagy István agrárminiszter: válaszokat kell adni

Nagy István agrárminiszter aláhúzta, nemcsak az éghajlat változik gyorsan, hanem a társadalmi igények, a fogyasztói szokások is, sőt, a teremtett világhoz, az állatjóléti kérdésekhez való viszonyunk is. Mindezekre válaszokat kell adni, közben ott a fizikai munkaerő hiánya, az elöregedő gazda-társadalom problémája, a generációváltás kérdése, a globális piac valamennyi kihívása és a velünk élő háború.

– A Talentis Agro munkatársai helyes válaszokat keresnek és adnak. Az öntözés közérdek, a biztonságos élelmiszerellátás alapja – húzta alá a tárcavezető, kiemelve, hogy a kormány minden segítséget megad a gazdálkodóknak ahhoz, hogy alkalmazkodni tudjanak a klímaváltozás jelentette kihívásokhoz, és növelni tudják a nagyobb hozzáadott értékű növényi kultúrák termesztését.

– A Vidékfejlesztési Program keretében hosszú éveken át elérhető volt „A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése" kiírás, amelynek keretében eddig 988 kérelem támogatásáról döntöttek, mintegy 102 milliárd forint összértékkel. A program keretében az öntözési közösségek együttműködésének támogatására is lehetett pályázni. Az eddig meghozott döntések eredményeként már 87 közösség részesült 6,26 milliárd forintnyi forrásban. A Közös Agrárpolitika Stratégiai Terv keretei között továbbra is támogatott lesz a víztakarékos öntözési technológiák bevezetése, az öntözőrendszerek vízfelhasználásának optimalizálása, a víztakarékos öntözési infrastruktúra fejlesztése és rekonstrukciója. Az egy projektre adható maximális támogatás 15 millió euró, 50 százalékos támogatási intenzitás mellett, amely bizonyos esetekben 70 százalékig növelhető – részletezte Nagy István.

Az új öntözőtelep korszerű, víztakarékos

Az ünnepélyes átadón elhangzott: az új kamuti öntözőtelep víztakarékos, korszerű, a folyamatosan változó klimatikus viszonyok mellett is képes hosszú távon energiahatékonyan biztosítani az öntözéses gazdálkodást. A rendszer 8 kilométer hosszú, két évig tartott a telepítése, melyhez egy 22 millió Voltos légvezeték is kellett. Az öntözővizet a szomszédos öntözőcsatornából nyerik, a víz mechanikai szűrés után érkezik a szivattyútelepre. Hat elektromos üzemű búvárszivattyút helyeztek el a süllyesztett aknában, amik a vezérlőközponttal együtt állítják elő a szükséges mennyiségű és nyomásértékű vizet, ami 10 kilométeres felszín alatti csatornában jut el az öntözőgépekhez. A Bakuczi Öntözési Közösség összterülete 945 hektár, ebből közel 900 hektárt láttak el körforgó öntözőberendezésekkel. Egy-egy öntözőgép szerkezeti hossza eléri a 680 métert, és 110-130 hektárt is képes beöntözni 24 óra alatt 7-8 mm-es öntözővíz-normával. A felesleges vizet (a belvizet) hatvan hektárnyi területről képesek összegyűjteni és elvezetni.