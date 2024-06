Opauszki Zoltán elmondta, hogy tavaly a két évvel ezelőttihez képest az első hónapokban emelkedett Békéscsabán a vendégéjszakák száma, most viszont az első öt hónapban ez a szám 7 százalékkal csökkent. Hektikus volt ez az időszak, hiszen volt olyan hónap, amikor az idei adatok 23 százalékkal meghaladták a tavalyit, viszont olyan is, amikor 28 százalékkal elmaradtak attól. Tavaly 22 millió forintnyi iparűzési adó folyt be az önkormányzathoz, ami rekordnak számít.

Opauszki Zoltán, a Békéscsabai Turisztikai Egyesület elnöke elmondta: az aktív, kerékpáros turizmus tekintetében jelentős érdeklődés mutatkozik Békéscsaba, a térség iránt

Fotó: Licska Balázs

Sokakat vonzott a Wenckheim turista- és kerékpárút

A Békéscsabai Turisztikai Egyesület elnöke elmondta, hogy a Szent István téri Tourinform irodában sokan fordultak meg az elmúlt hónapokban, az aktív, kerékpáros turizmus tekintetében jelentős érdeklődés mutatkozik Békéscsaba, a térség iránt. Ez annak is köszönhető, hogy 2023-ban Az év kerékpárútja címet nyerte el a Wenckheim turista- és kerékpárút, valamint, hogy Az év kerékpárosbarát szolgáltatója is egy békéscsabai szálloda lett.

Pár hete egy study tour keretében országos lefedettséggel rendelkező portáloktól, lapoktól érkeztek újságírók a Maketusz, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség szervezésében, hogy felfedezzék Békéscsaba kerékpáros fejlesztéseit, megismerhessék a kerékpárosbarát szolgáltatókat. Úgy véli, hogy ez irány lesz a megfelelő a jövőben is, fontos a szövetséggel való együttműködés.

Idén is lesznek kerékpáros vándortáborok

Felhozta, hogy tavaly rendeztek először bringás vándortáborokat Békés vármegyében Békési kastélyok címmel, összesen mintegy 500 felső tagozatos és középiskolás túrázott 22 turnusban egy-egy héten át a térségben, 300 kilométert tekerve. Zajlik az idei táborok előkészítése, a túravezetők maradnak, az útvonal tekintetében lesz finomhangolás, belekerül például a geszti Tisza-kastély, amelyet a felújítást követően nemrég adtak át. Most is 22 turnus keretében félezer fiatal érkezhet kísérőikkel, azt remélik, hogy kedvező tapasztalatokat szereznek, és majd visszatérnek máskor is.

Opauszki Zoltán hozzátette, hogy a bringás vándortáborok sikere mellett egynapos osztálykirándulásokat is szerveztek, szerveznek Békéscsabán és környékén. Az őszi szünetben négy turnus jelentkezett be, most tavasszal viszont immár komolyabb érdeklődést tapasztaltak, 12 osztály jött vagy jön az ország különböző vidékeiről.