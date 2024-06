Mint írták, a döntés meghozatala a fogyasztói igények változása miatt vált szükségessé, amely a Henkel portfóliójában is változásokat eredményezett, és egyúttal termelési tevékenysége kiigazítását is szükségessé tette – ez pedig hatással volt a Körösladányban gyártott folyékony mosó és tisztítószerek termékkategóriájára is.

A Henkel Körösladányban gyártott termékeit alapvetően nem Magyarországon értékesítik, hanem más európai országokba szállítják. Fotó: Illusztráció / Shutterstock

Henkel: együttműködnek a munkavállalók képviselőivel

A Henkel tisztában van azzal, milyen hatással lesz a munkavállalókra és a helyi közösségre a körösladányi gyár bezárása.

Céljuk, hogy a lehető legnagyobb mértékben támogassa az érintett munkavállalókat ebben a nehéz átmeneti időszakban.

A következő hetekben a vállalat szorosan együtt fog működni a munkavállalók képviselőivel, valamint az érintett hatóságokkal, hogy a lehető legjobban szervezett átmenetet biztosítsa. Mint írták, a Magyarországon számos kategóriában, például mosószerek, hajfestékek terén piacvezető Henkel Consumer Brands üzletág piaci jelenlétét nem érinti ez a konszolidáció, mivel a Körösladányban gyártott termékeket alapvetően nem Magyarországon értékesítik, hanem más európai országokba szállítják.

A környei gyárra koncentrálnak

A Henkel a jövőben magyarországi termelői tevékenységét a környei gyárára fogja koncentrálni, ahol multitechnológiás ragasztók előállítása zajlik. A vállalat továbbra is elkötelezett ügyfeleinek és fogyasztóinak kiszolgálása iránt, valamint amellett, hogy vonzó munkahelyeket kínáljon budapesti adminisztrációs- és tudásközpontjában, illetve környei gyárban.

Biztosították az önkormányzatot arról, hogy korrekten járnak el a dolgozókkal

– A mai napon a Henkel Magyarország vezetése arról tájékoztatott, hogy 2024 augusztusától leállítják a termelést a körösladányi gyárban, 2024 végén pedig bezárják a gyárat – fogalmazott Körösladány közösségi oldalán Kardos Károly, a település polgármestere. – A cég sajnálatát fejezte ki a döntés miatt, amelyre a fogyasztói igények megváltozása miatt volt szükség: a Körösladányban gyártott termékkategóriákban túltermelés van európai szinten. A döntés sajnos ennek tükrében végleges, magát a gyárat valószínűleg eladják

A polgármester leszögezte: biztosították arról, hogy a Henkel legfontosabb prioritása, hogy korrekten járjon el a körösladányi munkavállalókkal.

Ennek része egy, a törvényi minimumot meghaladó végkielégítési csomag, illetve képzés, állásközvetítés és egyéb segítségnyújtás a munkavállalóknak, illetve lesznek, akiket máshol foglalkoztatnak tovább.

– A gyár bezárásáról szóló döntésnek semmi köze ahhoz, hogyan teljesítettek az alkalmazottak a gyárban. Ezt jól jelzi, hogy nem is csak Körösladányt vagy Magyarországot érinti az átszervezés: a folyamat során a Henkelnek be kellett zárnia egy, a cég düsseldorfi központjához közel működő gyárát is. A cég vezetőivel mindenben együttműködünk, és folyamatosan fogunk egyeztetni az elkövetkező hónapokban, rendszeresen találkozunk majd. E találkozók keretein belül megvitatjuk a munkavállalóknak szánt végkielégítés kérdését, illetve rendezünk olyan kérdéseket, mint a telephely sorsa, illetve a Henkel által tulajdonolt ingatlanok és ingóságok ügyei – írta Kardos Károly.