Egy szívvel-lélekkel végzett szakma nemcsak megélhetést biztosít

Vlcskó Pál, a Békéscsabai Szakképzési Centrum főigazgató-helyettese kifejtette, a Szakma Sztár Fesztivál fontos szerepet játszik a szakképzés népszerűsítésében. Hangsúlyozta, hogy szükség van erre a fókuszra, mivel a nyolcadikos gyerekek szülei gyakran még mindig úgy gondolják, hogy a gimnázium a legelőnyösebb választás. Általában csak akkor fordulnak a technikumok vagy szakképző iskolák felé, ha a gyermek nem jut be a gimnáziumba. Pedig egy szívvel-lélekkel végzett szakma nemcsak megélhetést biztosít, de komoly sikereket is el lehet érni benne, ahogy azt a Szakma Kiváló Tanulója Verseny és az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny is bizonyítja. Hozzátette, hogy ha a diákok a középiskola elvégzése után még nem szeretnének elhelyezkedni, a technikumokból is felvételizhetnek felsőoktatásba, mivel az is ad érettségit. A szakképző iskolát végzettek is folytathatják tanulmányaikat, ha érettségit szeretnének szerezni vagy másik szakmát választanának.