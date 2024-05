A Duna Grouphoz tartozó Hódút Építő Kft. generálkivitelezésében az M44-es legnyugatibb szakasza épül ki: a nemrég átadott Lakitelek-Szentkirály szakaszhoz kapcsolódva egészen az M5-ös autópályáig. Az Építési és Közlekedési Minisztérium beruházásában 32,2 kilométeres négysávos jön létre új nyomvonalon, összesen 14 műtárggyal.

Két hidat is építenek az M44 utolsó szakaszán. Fotó: magyarepitok.hu

M44-es zárószakasz: jövő februárban zárul a műszaki átadás

A lap információi szerint a 2024 év eleji időjárás kedvezett a kivitelezési munkáknak, ezért februárban már el tudták kezdeni a földmunkákat az M44-es szóban forgó szakaszán. A tavaly elkészült aszfalt alaprétegre februárban már a kötőréteg beépítése is elindult, március második felében pedig a Ckt burkolatalap építése is megkezdődött.

Pál József projektvezető-helyettes arról is beszámolt a szakportálnak, hogy a szakaszon épülő 14 műtárgy mindegyikén elkészült a pályalemez. „A vasúti műtárgyon a szigetelést védő öntött aszfalt készítése befejeződött, a műtárgy alatti rézsű burkolása és tereprendezése is készen van” – mondta a Budapest-Szeged vasútvonal felett átívelő híd állásáról a szakember.

Hidak is épültek

Külön kitért az M44-esen a 441-es főút, illetve a 4614-es út keresztezéséhez épült két hídra. Eszerint a két műtárgy rész-műszaki átadása április végén megkezdődött, a legkésőbb júniusi végén várható ideiglenes forgalomba helyezésük után a közúti forgalom is használhatja majd ezeket. „Ekkor fog megkezdődni az alatta lévő főpályaszakasz összekötése” – derült ki szavaiból.

A tavaly elkészült aszfalt alaprétegre februárban már a kötőréteg beépítése is elindult, március második felében pedig a Ckt burkolatalap építése is megkezdődött. Fotó: magyarepitok.hu

Mindezeken túl a szakaszon épül egy egyszerű pihenőpár is, amelynek világítása az M44-es szomszédos szakaszán átadott Mosonyi László-pihenőhelyhez hasonlóan energiatakarékos dinamikus világítás lesz. A pihenőt 10 darab gépkocsibeálló napelemmel látják el, amelyek biztosítják az objektum nappali áramszükségletét.

Pál József elmondta, a bal oldali pihenő burkolata a kötőréteg szintjéig elkészült, a WC-épület kivitelezése is ütemterv szerint halad. „A jobb oldali pihenő jelenleg a szegélyépítés fázisában tart, júniusban elkezdődik a burkolatépítés és a térburkolat készítése is” – tette hozzá.

Zárásként úgy összegzett, a teljes szakasz 3/4-e már legalább 1 réteg aszfalt burkolattal rendelkezik, a projekt készültsége 60 százalékos. „Vállalkozási szerződés szerint a projekt műszaki átadása 2025 februárban zárul, a kivitelezés jelenleg az ütemterv szerint halad” – hangsúlyozta a projektvezető-helyettes.