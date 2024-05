Az elnök szólt arról is, milyen nehézségekkel kell megküzdeniük a termelőknek, mennyire hiányzik még mindig az eső, bár a mostani, májusi eső – ahogy mindig is mondták – aranyat ér. Mindenképpen pozitívum, hogy a terményfelvásárlási árak felfelé mozdultak el, remélhetőleg ez a tendencia folytatódik a továbbiakban is.

Az elnök szólt arról, a Csabai Raktárszövetkezetnek már 210 tagja van, mindannyian termelők, gazdálkodók. Neki elnökként az a feladata, hogy maximálisan a tagok és a szövetkezet érdekeit képviselje.