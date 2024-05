Az ünnepségen Kun Miklós, a Gyulai Várfürdő Kft. ügyvezető igazgatója emlékeztetett arra, hogy két évvel ezelőtt adták át a projektsorozat részeként a Vízi gyermekparadicsomot. Kifejtette, most pedig egy újabb beruházás készült el, megújult a Gyulai Várfürdő főépülete.

Dr. Görgényi Ernő polgármester, Nagy János, a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár, dr. Kovács József országgyűlési képviselő

és Kun Miklós, a Gyulai Várfürdő Kft. ügyvezető igazgatója adta át a Gyulai Várfürdő megújult főépületét. Fotó: Lehoczky Péter

– A fürdő mind kapacitását, mind szolgáltatási színvonalát tekintve folyamatosan bővül és szépül – emelte ki a szakember. – Nagyon fontos mindez, hiszen a turisztikai piacon óriási verseny folyik, fejlesztenek a romániai területeken és fejlesztenek hazánkban is. Nekünk pedig versenyben kell maradnunk.

Kun Miklós kifejtette, a vendéglétszámot tekintve a Gyulai Várfürdő Magyarország hetedik legnagyobb fürdője, nemzetközi jelentőségű fürdő, és szeretnék ezt a pozíciót megőrizni.

– Látogatóink kétharmada visszatérő vendég, és szeretnénk, ha őket a jövőben is köszönthetnénk, amihez folyamatos fejlesztések szükségesek – hangsúlyozta az ügyvezető igazgató.

Megújult a Gyulai Várfürdő főépülete, folytatódnak a fejlesztések

Dr. Görgényi Ernő polgármester beszédében elmondta, amikor 2010-ben átvették a város vezetését, jól működő turizmus jellemezte a települést, a feladatuk pedig az volt, hogy ennek a turizmusnak a négy évszakos jellegét erősítsék, olyan desztinációt szervezzenek, amely egész évben évszaktól és időjárástól függetlenül élményéket kínál a vendégeknek.

– Ezért 2010 óta azokra a fejlesztésekre koncentrálunk, amelyek a város négy évszakos-jellegét erősítik – fogalmazott. – Ennek a folyamatnak az első, legfontosabb állomása, az AquaPalota, a fedett családi élményfürdő megépítése volt, ami rögtön meghozta az eredményét. 2010-ben a holt szezonban, az év első és utolsó három hónapjában 91 ezer 781 vendégéjszakát töltöttek el a városban a turisták. Majd az AquaPalota megnyitását követő első évben, 2014-ben Gyula rögtön az első három hónapban 70 ezer, míg az utolsó három hónapban 84 ezer 930 vendégéjszakát produkált, összesen tehát 154 ezer vendégéjszakát töltöttek a városban a turisták. A fedett családi élményfürdő megépítése után így rögtön 1,5-szeresére emelkedett a vendégéjszakák száma a holt szezonban.

– Ugyanebben a szellemben járunk el azóta is, megragadunk minden lehetőséget, amely városunk turizmusának négy évszakosság jegyében történő fejlesztését támogatja – emelte ki. – Kiváló lehetőséget biztosított erre a kormány, amikor kizárólag nemzeti forrásból elindította a Kisfaludy Programot. A kiírás keretében közel 3 milliárd forint támogatást nyertek, amelyből első ütemben megépítették a Vízi gyermekparadicsomot, a második ütem fejlesztéseit pedig szerdán adták át, de közben a Gyulai Várfürdő saját beruházásokat is végrehajtott önerőből. Példaként említette a dögönyözős és csúszdás medence rekonstrukcióját, illetve több energetikai korszerűsítést is.

– A fejlesztések hatása a város vendégforgalmában is érzékelhető. Ha maradunk a főszezonon kívüli időszak teljesítményénél, elmondhatjuk, hogy a turisták 2023-ban közel 200 ezer, egész pontosan 192 ezer 454 vendégéjszakát töltöttek Gyulán az év első 3 és utolsó 3 hónapjában. Ez azt jelenti, hogy a 2010 óta tartó időszak óta megduplázódott a szezonon kívüli időszak, a holt szezon vendégforgalma – hangsúlyozta. – A szerdán átadott fejlesztés során az egykoron reumatológiai szakrendelésként üzemelő épületszárny felújításával átalakítottuk és bővítettük a fürdő főépületét, mintegy 1000 négyzetméteren. Elkészült Beauty Masszázs Szalon, illetve a gyógymasszázs-részleg és a dolgozói öltözők is, emellett 372 szekrénnyel és új mosdóblokkal bővítettük az öltözőt, illetve elkészült pizza-pasta látványkonyha, valamint 180 négyzetméternyi extra vendégteret jelentő pihenőt alakítottunk ki. A fejlesztések a Lovarda felújításával folytatódnak.

Töretlen és tervezett beruházások

Dr. Kovács József országgyűlési képviselő elmondta, 2010 óta töretlen, tudatos, tervezett és jól kivitelezett fejlesztések valósulnak meg a városban, illetve a Gyulai Várfürdőben. Kiemelte, hogy a szálláskapacitás is jelentős mennyiségi és minőségi fejlődésen ment keresztül.

– Gyulán nem létezik kedvezőtlen idő, a múzeumoktól a különböző attrakciókig annyi látványossága van a településnek, hogy rossz időjárás esetén is rengeteg kikapcsolódási lehetőség érhető el a városban – tette hozzá.

Méltó válasz a fejlesztés

Nagy János, a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár elmondta, érdemes átgondolni, milyen évek vannak mögöttünk.

– 2020-ban beütött a koronavírus-járvány, ami leállította a gazdaságot, a turizmust pedig padlóra küldte. Amikor pedig kimásztunk volna a járványból, megkaptuk a nyakunkba a szláv testvérháborút, az azt kísérő jelenségekkel, az elhibázott uniós szankcióktól az energiaválságig és a magas inflációig. A lehetőségek és a források beszűkültek – részletezte. – A Gyulai Várfürdő főépülete felújításánál méltóbb választ nem is adhatunk az elmúlt évekre.

Hangsúlyozta, a beruházás is bizonyítja, hogy mi magyarok a békére készülünk.

– Mi, magyarok nem akarunk még egyszer blokkokra szabdalt világban élni, mert egy blokkosodott világban Magyarország és Gyula nem valaminek a közepe, hanem a széle lesz. Mi azt akarjuk, hogy Magyarország legyen kelet és nyugat, észak és dél találkozási pontja. Ezt valósítjuk meg évek óta az iparban és ugyanezért dolgozunk a turizmusban is – emelte ki.