Minden vállalkozónak, legyen az kicsi vagy nagy, elkél a segítség – derült ki a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara rendezvényén.

Szikszai Csaba osztályvezető elmondta, a kamara célja, hogy segítse a vállalkozásokat a fejlődésben.

Forrás: BVKIK/Pintér Vince

Szikszai Csaba, a kamara külgazdasági és vállalkozásfejlesztési osztályának vezetője elmondta: a kamara célja, hogy segítse a vállalkozókat a fejlődésben. Erre a vármegyében egyébként is nagy szükség van, illetve még nagyobb lesz, ugyanis egyre jelentősebb a szomszéd vármegyék munkaerő-elszívó ereje. Azért, hogy segítsen, területi irodákat is nyitott a kamara Szeghalmon, Orosházán és Szarvason, ahol nemcsak az ügyintézésben, hanem előadásokkal, információk megosztásával is támogatják a vállalkozókat.

A csütörtöki rendezvény arról szólt, hogyan juthatnak anyagi támogatáshoz a kisebb és nagyobb vállalkozások. A Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. szakemberei hangsúlyosan arról a GINOP Plusz programról beszéltek, amely a munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességét javítja.

A program keretében a dolgozóknak továbbképzéseket biztosíthatnak a cégek – mondta dr. Vizkeletiné Schusztek Krisztina térségi vezető tanácsadó. Munkatársa, Szécsi Attila tanácsadó a közeljövőben várható támogatási lehetőségeket ismertette.

A Békés Vármegyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány szakembere azokra a finanszírozási lehetőségekre tért ki, amelyeket a kezdő vállalkozók is igénybe vehetnek. Siófoki Attila, az alapítvány ügyvezető titkára olyan lehetőségeket is felvillantott, amelyek pályázatok esetén nem járhatók, például, ha a nem számlaképes szomszédtól szeretne valaki eszközt vásárolni. Mint kiderült, a pályázati lehetőségek és a hitellehetőségek jól működnek együtt.