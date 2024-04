Bozsár Tamás magyarbánhegyesi családi gazda a kukoricát veti, ahogy mondta, lényegében a porba. A talaj hőmérséklete bőven eléri a vetéshez szükséges 8–10 fokot, és a gazda bízik abban, hogy a magvak valamennyi nedvességet a talaj alsóbb szintjéről felszívnak, és ennek köszönhetően kikelnek.

Bozsár Tamás és gazdatársai szinte porba vetik a kukoricát Magyarbánhegyesen. Fotó: Bencsik Ádám

– Természetesen ez mit sem ér, ha nem lesz pár napon belül eső, amit jósolnak a meteorológusok, de akkor hisszük el, ha a csapadék már lehullott – hangsúlyozta Bozsár Tamás. – Természetesen a csapadék nem a meteorológusokon múlik. Az viszont tény, hogy az idei év eddigi időszakában 100–150 milliméterrel kevesebb a csapadék, mint a tavalyi év hasonló időszakában. Ez nagyon nagy vízhiányt, kritikus aszályhelyzetet jelent.

Lényegében a porba vetik most a kukoricát

A kukorica és a napraforgó a legnagyobb területen tavasszal vetett növény, idén is mindkettőnél 80–90 ezer hektár körül alakul a vetésterület Békésben. Régen az járta, hogy Szent György napja, április 24-e körül vetik a kukoricát, idén addigra már mindenhol a földbe kerül a mag.

– Előrébb jár az időjárás legalább három-négy héttel a szokásosnál, ez látszik a határ képén is – ecsetelte Bozsár Tamás. Ő a kukoricát veti előbb, aztán a napraforgót, de ez ízlés kérdése. A napraforgó a melegben gyorsabban kikel, nem lesz vontatott a kelése, sokáig kisebb a növény, ami kedvez a kártevőknek, a rágcsálóknak, a vadaknak, akik az apróbb növénnyel könnyebben elbánnak, ha táplálékot keresnek.

Persze, a mostani időjárás mindent felülír, hiszen nem egyszer a harminc fokot közelítette a hőmérő április elején. Ami még gondot okoz, az a nagy szél, még azt a kevés esőt is elviszi a talajból, amivel esetleg egy kisebb eső miatt rendelkezik.

Közben a bizonytalanság is érlelődik a gazdákban. Az ukrán gabona jelenléte lenyomta a felvásárlási árat a felére, harmadára, és most sem látszik, hogy ettől jelentős elmozdulás lesz. Az egekbe szökő inputanyagárak – vetőmag, műtrágya, növényvédő szer – ugyan jelentősen nem drágultak idén, de nem is csökkent az áruk, holott a gabona felvásárlási ára a mélybe zuhant.

Esőre vár a határ

Kozsuch Kornél, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magosz Békés vármegyei elnöke megerősítette, esőre vár a határ, nagyon nagy szükség van a csapadékra. Kitért arra, az őszi vetésű növények fejlettségi állapota jónak mondható az eddig lehullott kevés csapadék ellenére is.

– Az őszi búzák, őszi árpák néhol már a 30 centimétert is elérik, az őszi káposztarepcék kezdenek szárba indulni – emelte ki Kozsuch Kornél. – Ez mind annak köszönhető, hogy hamar jött az enyhe időjárás, és az eddigi évekhez képest egy hónappal előrébb vannak a növények. Az őszi káposztarepce kezdi hozni virágját, egyharmada, ami jónak mondható. Az őszi káposztarepcét több helyen újra kellett vetni, mert nem kelt ki, vagy elfagyott. A második vetés után pedig több helyen permetezték két alkalommal is, a bogarak ellen.