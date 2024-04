Elmúlt a Tapossa laposra! 1 órája

Palackvisszaváltó automaták működését láthattuk a napokba az Élésker Kft. békéscsabai, Táncsics utcai raktáráruházában. Bár egyre több terméknél működik már itt is az 50 forintos visszaváltási díj, de még kevesen használják az automatákat. A vásárlók sok esetben nem is látják a gyártói csomagoláson, hogy visszaváltható a palack, mert olyan kicsi a jelölése. Másrészt, eddig mindenki arra hívta fel a figyelmet, hogy Tapossa laposra!, most pedig az automata csak tiszta, eredeti formáját megőrző palackért fizeti vissza az 50 forintot.

Nyemcsok László Nyemcsok László

Pecze Péter Fotó: Bencsik Ádám

Tyetyák Magdolna, a Békésben számos üzletet működtető Élésker Kft. ügyvezetője érdeklődésünkre elmondta, egyre több gyártó tünteti fel csomagolásán, hogy 50 forinttal többe kerül a termék, de ezt a vásárló visszakapja, amennyiben a visszaváltásra rendszeresített gyűjtőedénybe dobja be a palackot. A REpontok jól látható, élénk, sárga színnel vannak jelölve az üzletekben. Felhívják a figyelmet, hogy csak az üres, sérülésmentes palackokat fogadja el a palackvisszaváltó automata. Fotó: Bencsik Ádám – Oda kell figyelni arra is, hogy üres, sérülésmentes palackot dobjon be a vásárló, az olyan palackokat, amikben valamennyi ital még található vagy összegyűrték, és a vonalkód nem olvasható le, az automata nem veszi be – ecsetelte Tyetyák Magdolna. – A rendszer bevezetésével a visszaváltási díjjal forgalomba hozott, egyszer használatos PET, fém és üveg italospalackokat, illetve italosdobozokat már a visszaváltási díjjal terhelten lehet megvásárolni egyre több terméknél. Palackvisszaváltó: le is vásárolhatja meg is kaphatja a pénzt A vásárló a palackonként 50 forintos visszaváltási díjat megkaphatja a pénztárnál, de le is vásárolhatja. A visszaváltás az új vonalkódok leolvasásán és a termék regisztrálásán alapul, és a csomagolás épségét, fizikai paramétereit is ellenőrzik. Fontos, hogy ne nyomjuk össze a palackot, mivel az automaták a csomagolás formáját, súlyát és vonalkódját azonosítják, ezért csak ép, eredeti alakját megőrző, jól olvasható vonalkódú termékeket fogadnak el visszaváltásra. Tudatosságra ösztönzik a fogyasztókat A Nemzeti Agrárgazdasági Kamaránál (NAK) érdeklődésünkre közölték, idén január 1-jétől indult a kötelező visszaváltási rendszer, amely a 0,1–3 literes űrtartalmú, műanyag, fém- vagy üvegcsomagolású italtermékekre – kivéve a tejet és a tejalapú italokat – vonatkozik. A csomagolások esetében a díj mértéke palackonként 50 forint. A NAK felhívja a figyelmet, hogy ez az összeg nem a gyártók, illetve a forgalmazók bevételeit gyarapítja. A gyártóknak és forgalmazóknak visszaváltási díjat kell fizetniük a MOHU részére, amely beépül a termék fogyasztói árába is. A visszaváltási díjakból hatékonyabb, fenntarthatóbb hulladékkezelés valósítható meg. Az új rendszer célja, hogy tudatosságra ösztönözze a fogyasztókat, így a szelektív hulladékgyűjtés és lakossági szemétszállítás helyett a vásárló a forgalmazási helyekre vigye vissza a kiürült csomagolást. Ennek köszönhetően jelentősen emelkedhet a fém-, a műanyag és az üvegcsomagolások visszagyűjtési és újrahasznosítási mennyisége. A kötelező visszaváltási díjas rendszer által a hazai és európai gazdaság is értékes újrahasznosítható alapanyaghoz juthat, amelyet felhasználhatnak új palackok gyártásához is. Cél a környezetvédelem elősegítése A rendszer átfogó célja az európai unióban a környezetvédelem elősegítése, az erőforrások megőrzése, az energia megtakarítása és a gazdasági előnyök biztosítása. Emellett a fogyasztók tudatosságának növelése a hulladékkezelés és az újrahasznosítás fontosságára tekintettel, a globális felmelegedés és az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése érdekében.

