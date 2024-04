Az államtitkár videójában elmondta, a rendszerváltás óta rendre visszatérő téma volt, mikor lesz gyorsforgalmi összeköttetés Békés vármegye és a főváros között.

– Nemsokára ez megvalósul, 2019 óta folyamatosan adják át az M44-es szakaszait. 125 kilométerből nagyjából 90 már megvan. Lakitelek és Békéscsaba között már gyorsforgalmin lehet menni és 2025-ig elkészítik a Lakitelek és Kecskemét közötti szakaszt is. Ha ez elkészül, nagyon sokat lehet majd spórolni időben. Már most is fél órával rövidebb az út, ha valaki a gyorsforgalmit választja a régi főúthoz képest, s az sem mellékes, hogy biztonságosabb lesz a közlekedés – fogalmazott Dömötör Csaba.

Az államtitkár emlékeztetett: a kormánynak kiemelt célja, hogy minden vármegyeszékhelynek legyen gyorsforgalmi összeköttetése a fővárossal, s nem vagyunk már messze attól, hogy ez megvalósuljon.