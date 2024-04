Gördül a görög elnevezéssel indított közös programot Mochnács György és a kétsopronyi Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola termelő dinnyeföldjén. A projektet a termesztővel elsősorban Prekop János tanár dolgozta ki, de részt vett benne Ráfi Krisztina és Eke Mihályné tanárnő, valamint Völgyi Sándor, Kétsoprony polgármestere is.

Dinnyeföldjén Mochnács György kitakart a fóliából a gyermekek kedvéért palántákat

Fotó: Prekop János

Minden gyermekeknek lesz saját dinnyéje

– A palántákat a gyermekek kedvéért kitakartam, közben megbeszéltük, hogy miként is kezdődik a termesztés folyamata – ecsetelte Mochnács György. – Pár hét múlva jönnek újra, akkor már dió nagyságú dinnyék is lesznek. Keresnek maguknak egyet-egyet, és ez lesz a sajátjuk, amit jelfával is ellátnak. Végigkísérhetik aztán a növény fejlődését, gondozását, gyomirtását, öntözését. Megtapasztalhatják, hogyan kell megdolgozni az élelemért, de megéri, mert a végén a saját munkájuk gyümölcsét fogyaszthatják.

Mochnács György kitért arra, az önellátásnak, önfenntartásnak az élelmiszereknél egyre nagyobb szerepe lesz, miként volt a múltban is. Ha magunknak termelünk meg valamit, tudjuk, hogy mit eszünk, mit kapott menet közben a növény, hogy itt lényegében biotermékről, az egészséges élelmiszer előállításáról van szó.

Dinnyeföldjén az ősöktől tanult recept alapján termel

– Ha rálátással bír a gyermek a szántóföldi, de akár kiskerti termesztésre, nagyobb az esélye, hogy felnőttként is ezt helyezi majd előtérbe, ha lehetősége nyílik rá – mondta a termelő. – Megtanulják a gyermekek azt is, hogy a siránkozás, panaszkodás helyett a saját kezük munkájával mi minden érhető el.

– Mindig azt mondom, mi egyet tudunk garantálni, azt, hogy az őseinktől megtanult „recept”, legjobb tudásunk szerint termesztjük a dinnyét – ecsetelte Mochnács György. – Az időjárás egy általunk nem befolyásolható tényező, de 45 év alatt a dinnyénél is megtapasztaltam, hogy amit a természet az egyik évben elvesz, a másikban visszaadja.

A Gördül a görög programban élmény közben tanulhatnak a diákok

Fotó: Prekop János

Más az íze annak, amit az ember maga állít elő

Völgyi Sándor kitért arra, a dinnyeföldön élőben láthatják a gyermekek lényegében magtól az asztalig, hogyan termesztik a dinnyét. Élmény közben tanulhatnak, és remélhetőleg a tudást majd felnőttként hasznosítják a kertjükben. A polgármester hozzátette, Kétsopronyban a legtöbb háznál maguknak állítják elő az emberek a zöldségeket, gyümölcsöket, és jószágot is tartanak. Mindig más az íze annak, amit az ember a saját munkájával állít elő.

Prekop János elmondta, a diákok legelőször is megtanulják a helyszínen, hogy nemzeti kincsünk a föld, és hogy mik az értékei a mi tájékunkon. Emellett a Nap járásától a madarak felismeréséig sok más ismeretet is szereznek. Mindenkinek lesz saját, jelzászlóval megjelölt dinnyéje, és végigkövetheti, miként fejlődik, mi kell ahhoz, hogy a gyümölcsök királyának is nevezett görögdinnyét majd jóízűen fogyaszthassuk el nyáron.