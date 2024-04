Miként az agrárium szinte minden szereplőjének, úgy a Csabai Raktárszövetkezetnek sem volt könnyű a tavalyi éve. Többek között ez is terítékre került a szövetkezet szerdai esti közgyűlésén a Békéscsabai Jaminai Közösségi Házban. Ennek ellenére a tervezett beruházásaikat megvalósították, hogy minél magasabb színvonalon szolgálhassák ki tagjaikat, partnereiket.

Bozsár Tamás mezőgazdász, Adamcsik László elnök, Surin Péter Pálné főkönyvelő Fotó:Bencsik Ádám

Adamcsik László, a szövetkezet elnöke kiemelte, a tervezett fejlesztéseket sikeresen elvégezték a tavalyi esztendőben is. Ezek által, amennyire csak lehet, ellensúlyozzák az energiaválságot.

– Immáron nem vezetékes, hanem tartályos gázzal szárítjuk a beérkező terményeket, így mentesülünk a vezetékes gáz árának ingadozásaitól – hangsúlyozta Adamcsik László. – A villamosenergia-költségek mérséklésére napelemes rendszert telepítettünk. Egy vezérel bennünket minden beruházásban, hogy a tagjaink a lehető legjobban járjanak ebben a nem könnyű helyzetben.

Adamcsik László kitért arra, egyre több olyan beszállító is a Csabai Raktárszövetkezethez viszi a terményét, aki nem tartozik a tagjaik sorába. Az elnök hozzátette, éppen azért, hogy minden betakarított növénynek helye legyen, felszabadítottak, biztosítanak új helyet a szövetkezet tárolóiban. Ahogy az elnök fogalmazott: egy a lényeg, minél több, jó minőségű gabona teremjen Békésben, és legyen mit raktározni, eladni, hogy talpon maradjon továbbra is a mezőgazdaság, mely Békés vármegye húzóágazata is.

Egyre több a beszállítójuk Fotó: Bencsik Ádám

Csabai Raktárszövetkezet: az elnök szava a döntő szövetkezeti ügyekben

Adamcsik László a Magyar Örökség-díjat is kiérdemelte, valamint elismerő oklevélben részesítette az agrárminiszter. Ezek a díjak is erőt adnak neki ahhoz, hogy tovább végezze azt a munkát, amit nagyon szeret.

– Jólesett, hogy sokan gratuláltak, amikor megkaptam a munkámért az elismeréseket, felfigyeltek a tevékenységemre, a szövetkezet eredményes tevékenységére – hangsúlyozta Adamcsik László. – Számomra ugyanakkor továbbra is gazdák, a tagjaink szövetkezetbe vetett bizalma a legfontosabb. Nagyon sokat köszönhetek munkámban Surin Péter Pálné főkönyvelőnek és Bozsár Tamásnak, a raktárszövetkezet integrációs és kereskedelmi vezetőjének is.