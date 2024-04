Az önkormányzat a pályázat keretén belül 399,8 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesül az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból. Hamarosan megkezdődnek a projekt kivitelezési munkálatai, melynek keretében 6 belterületi utca aszfaltozása valósulhat meg – olvasható a város weboldalán.

Dévaványán több utcában aszfaltozásra számíthatnak a lakók. Illusztráció: Shutterstock

A projekt közvetlen célja Dévaványa belterületén lévő, legforgalmasabb földutak szilárd burkolattal történő ellátása. A közvetlen beavatkozási helyszínek három városrészt is érintenek: a nyugati városrészben a Szabadság utcát, a központban az Asztalos Sándor és a Széles utcákat, a keleti, dél-keleti városrészben pedig a Tövis, Villa, valamint a Szántó Kovács János utcákat. A jelen projekt keretében aszfaltozni kívánt utak hossza 1518 méter. A fejlesztendő szakasz 105 ingatlant érint közvetlenül, és megvalósítása során 10 útcsatlakozás kiépítése is szükséges. A projekt részét képezik az utcák alatt húzódó rossz állapotú közművek kiváltása, tűzcsapok áthelyezése és csapadékcsatorna építése, befedése is.

Az aszfaltozás után javul a közlekedés

A projekt befejeztével a személygépjárművel történő közlekedés feltételei kimagaslóan javulnának az érintett városrészekben. Ezen túlmutatóan a beruházás nagymértékben hozzájárulna a környező ingatlanokat érintő zaj- és porterhelés csökkentéséhez, az alternatív közlekedési módok fejlődéséhez és az életminőség emelkedéséhez is.