A vetőmagágazatban dolgozók és a téma iránt érdeklődők gyűltek össze szerdán Szarvason azon a konferencián, amit a Vetőmagágazat aktuális kérdései címmel rendeztek a vármegyei kormányhivatal, a NAK és a MATE szervezésében.

Kozsuch Kornél, dr. Rákóczi Attila, dr. Sipos Virág és Molnár Etele mondott köszöntőt a szarvasi vetőmag konferencián. Fotó: Vásári Erzsébet

A városban működik az ország legnagyobb vetőmagüzeme

Molnár Etele alpolgármester köszöntőjében elmondta, öröm számára, hogy egy ilyen hiánypótló rendezvényen üdvözölheti az érdeklődőket Szarvason. Hozzátette: városukban működik az ország egyik legnagyobb vetőmagüzeme, amely külföldi tulajdonú, de mellette számos kisebb, magyar tulajdonú vetőmag előállítással foglalkozó vállalkozás és családi gazdaság is van a térségben. Ők biztosítják azt a megfelelő genetikai anyagot, amely a biztos termeléshez szükséges a térség és az ország egyéb pontjainak számára. Fontos továbbá számukra, hogy jelen vannak Szarvason a MATE agrárképzései, melyek jól képzett szakembereket biztosítsanak az ágazatnak.

Elismert szerepben a vetőmagnemesítés

Dr. Sipos Virág Katalin, a MATE Szent István Campus főigazgató-helyettese elmondta, Magyarországon hosszú évek óta elismert szerepet tölt be a vetőmagnemesítés. Az innováció és a hagyományok csomópontjába vág ez a terület, és a konferencia kiváló alkalom arra, hogy a résztvevők ápolják a hagyományokat, ugyanakkor szembenézzenek a jövő kihívásaival. Ismertette: 1981 óta van vetőmag-gazdálkodási szakmérnök oktatás Szarvason. Azóta ugyan kisebb-nagyobb hullámvölgyekkel, de folyamatosan megy ez az oktatás a városban. Jelenleg több mint 20 fő ül padjaikban erre a szakterületre készülve. Hangsúlyozta, hogy azért maradt mindig Szarvas a bázisa ennek a képzésnek, mert a térségben összpontosul a vetőmaggal foglalkozó cégek nagy része, másrészt az elméleti mellé jó gyakorlati képzést tudnak adni a hallgatóknak, illetve az oktatásban itt gyakorlott vetőmagos szakemberek vesznek részt.

A főigazgató-helyettes végül elmondta, a szarvasi vetőmag konferencia fő célja az, hogy összehozzák az iparág szakértőit, tudósait, döntéshozóit, és olyan gyakorlott szakembereket, akik közösen találnak válaszokat a legújabb kihívásokra. Alkalmazkodnunk kell ugyanis az új körülményekhez, a külföldi versenytársakhoz, miközben fenntartjuk, sőt, lehetőségeink szerint javítjuk terményeink minőségét és hozamát.

Hiánypótló rendezvény

Kozsuch Kornél, a NAK és a Magosz vármegyei elnöke kifejtette, a szarvasi vetőmag konferencia valóban egy hiánypótló rendezvény, éppen ezért reményei szerint hagyományteremtő jelleggel szerveződött. Hozzátette: a három szervezőnek együttes célja volt az eseménnyel az, hogy a gazdatársakat, a gazdálkodó szervezeteket és a cégeket támogassák a vetőmagokkal kapcsolatos aktualitások megismerésében. Hangsúlyozta, hogy Szarvas több szempontból is meghatározó az ország vetőmagtérképén, ezért is különösen jó helyszín egy ilyen konferencia megtartására. Az elnök továbbá kiemelte, hogy a gazdák segítése terén különösen fontos számukra a jó és minőségi vetőmagokhoz való hozzájutás. Előállításukhoz azonban kellenek azok a kitűnő vetőmag-gazdálkodási szakmérnökök, akik Szarvason végeznek, ezeket a tevékenységeket folytatják, és segíteni tudják gazdatársaikat.

Dr. Rákóczi Attila, a vármegyei kormányhivatal főigazgatója elmondta, folyamatosan törekszenek arra, hogy a hatósági feladat ellátásán túl olyan tevékenységeket is végezzenek, amivel segíteni tudják a Békés vármegyében zajló társadalmi és gazdasági folyamatokat. Ezért is kötnek együttműködési megállapodásokat a térségben működő kamarákkal, érdekképviseleti szervezetekkel, középfokú-, és felsőoktatási intézményekkel. A konferencia napja pedig az agráriumról szól számukra is, azon belül pedig egy különleges ágazatról, a kenyeret adó vetőmagéról. Szervezőtársaikkal együtt igyekeznek a rendezvény keretében olyan információkat eljuttatni a gazdálkodók ls gazdálkodó szervezetek részére, amikkel sikerességüket tudják támogatni.